Skal man tro de to eksperter i Bettingklubben, bliver det ikke nogen stor runde for hverken Brøndby eller FC København.

På papiret skal de begge på svære udekampe, og der ikke den store fidus til de to københavnske storklubber kan levere varen.

Første spil fra spileksperten Christian Thye - som ramte alle sine forslag i sin Bettingklubben-debut - har nemlig sat et pænt spil på, at OB henter mindst det ene point i kampen mod Superligaens førerhold fra FC København.

»Jeg synes, at FCK har lidt udfordringer. Fischer har været lidt ude og inde af holdet, og når han har været klar, har han ikke leveret som han plejer, og er Robert Skov med, så må vi se, hvor klar han er,« siger Christian Thye, og fortsætter:

»Jonas Wind fik rødt senest og har derfor karantæne, så de er ikke helt toptunede offensivt. Plus at Esbjerg havde nogle fine opspil bag FCK’s forsvar, så det er ikke FCK på den store klinge.«

Holder den forudsigelse stik, er det godt nyt for FC Midtjylland og dårligt nyt for Brøndby.

Vestegegnsklubben skal gerne have så mange pointtab som muligt til OB, hvis man vil hente bronzemedaljerne.

Men Christian Thye tror heller ikke på Brøndby kan vinde på kunstgræsset i Farum. Spileksperten Nicolai Baldorf går endda skridtet videre og kalder Brøndby for overvurderede.

»Jeg er ikke vild med Brøndby, og jeg mener, at man generelt set skal spille imod Brøndby for tiden. Nu får de også en hård pokalkamp i benene, og det kan godt få betydning når de skal spille på kunstgræs fire dage senere. Det kan give Nordsjælland det fysiske overtag i det sidste kvarter,« siger Nicolai Baldorf.

Bettingklubben har dog fokus på andet end de to store københavnske klubbers kampe.

Der er fundet et rigtigt fint spil i Vejle, hvor Sønderjyske kommer på besøg, og vi skal også godt rundt i det europæiske fodboldlandskab for at finde dagens øvrige spil.

Således runder vi både Risvangen og Wembley i jagten på de allerbedste spil til weekendens kampe.