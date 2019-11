En kviklånsudbyder med renter på over 200 procent og en bookmaker, hvor pengene kan yngle eller forsvinde.

Det er en del af den sprængfarlige og tillokkende cocktail, der præsenterer fodboldlandsholdets kampe på Discovery.

'Landskampen her på kanalen præsenteres af Folkelånet.dk,' lyder det i en reklame lige op til landsholdets kampe.

Ordene flankeres af glade roligans i en sofa og efterfølges blandt andet af en reklame for en af tv-udbyderens bettingpartnere.

Dén kombination er et problem. Det fastslår klinikleder ved forskning i ludomani Thomas Marcussen.

»Der er rigtig mange af vores behandlingsforløb, hvor folk er dybt forgældede og er røget i en kviklåns-fælde. Det er med til at komplicere vores behandlingsforløb rigtig meget. Når folk har en håbløs gældssituation, så vækker det faktisk spiltrangen. Ved ludomaner er spilvejen ofte den vej, de vælger, når de er i problemer. Jo mere gæld vores patienter har, jo flere tilbagefald eller komplikationer er der,« siger Marcussen.

Men hos hvem ligger ansvaret for, at de her reklamer ligger, som de gør?

Mikkel Winston, der er administrerende direktør i Folkelånet, mener ikke, at Folkelånet har gjort noget galt. Ansvaret, for at bettingreklamer pakkes med reklamer for kviklån og serveres for danskerne i sekunderne op til store landskampe, skal i stedet placeres et andet sted.

Foto: Folkelånet Vis mere Foto: Folkelånet

»Ansvaret ligger hundrede procent hos Discovery. Det er dem, der sammensætter pakken. Det har vi ingen indflydelse på,« fastslår Winston, der står i spidsen for en virksomhed, som ifølge Folkelånets egen hjemmeside henter 354 procent i årllige omkostninger på et lån på 3000 kroner.

Han er ikke selv tilfreds med, hvordan Discovery har valgt at sammensætte deres pakke op til landsholdskampe:

»Er det heldigt, at vi ligger lige op ad noget betting? Nej, det er måske ikke det mest flatterende, at det er sådan, det er endt. Vi har på ingen måde interesse for at markedsføre os for gamblere eller folk med spilvanskeligheder.«

»Vi afviser folk, når vi kan se, at der er den mindste spilafhængighed. Dem har vi ikke lyst til at låne ud til.«

Mikkel Winston varsler i øvrigt, at hvis de køber sig ind i landsholdspakken igen, så kan der være ændringer i, hvordan de forhandler med Discovery.

Per Marxen, der er pressechef i Kindred Group, som ejer Unibet, fortæller også, at de ikke har nogen indflydelse på, hvem der ellers har købt sig ind, og hvordan Discovery sammensætter deres reklameblok.

Unibet er ligesom Folkelånet ikke tilfredse med sammensætningen af reklamerne:

»Vi har meldt ud i det adfærdskodeks, som branchen sendte i marken for over et halvt år siden, at vi helst ikke vil associeres med lån. Så bolden må ligge hos Discovery. De må tage beslutningen om, hvorvidt de vil kæde de to ting sammen.«

Foto: Unibet Vis mere Foto: Unibet

»Vi har ikke noget forklaringsproblem her. Vi har en rimelig lang trackrecord for at have vores reklamer der, da det giver mening og har relevans. Det er en eftertragtet plads at have sin reklame på, men Discovery har valgt at sælge det til Folkelånet. Så er spørgsmålet, om dem, der sælger varen, har en eller anden moralsk forpligtelse,« slutter Per Marxen.

B.T. Sport har spurgt Discovery, hvorfor Folkelånet og skiftende bettingselskaber præsenterer landskampene efter hinanden, til deres ansvar over for påvirkelige sjæle – og om pakketeringen af betting- og kviklånsreklamer er noget, de vil lave om på i fremtiden.

Discoverys kommercielle direktør, Kasper Kryger, har svaret følgende på e-mail:

»Vi gør os i udgangspunktet ikke til dommere over, om nogle annoncører er bedre end andre, så længe de overholder gældende lovgivning. Landsholdsfodbold er generelt attraktivt blandt annoncørerne, og der er derfor mange, der vælger at få deres budskaber placeret omkring kampene. Vi adskiller os i sammensætningen af vores reklamer ikke fra andre medier. Annoncørerne vil gerne eksponeres i nærheden af spændende indhold, hvilket landsholdsfodbold jo er.«

Politiker mener, at det skal være ulovligt Søren Gade er tidligere folketingsmedlem for Venstre og sidder nu i Europaparlamentet for samme parti. Han har tidligere udtalt sig om disse reklamer og gør det klart over for B.T. Sport, at han gerne ser ændringer på området: »Jeg synes ikke, det er passende, at man skal sidde der op til en landskamp og se den slags reklamer. Jeg synes, at det skal være ulovligt at reklamere for betting og kviklån. Det skal bare forbydes. Punktum. Det skal behandles ligesom cigaretter. Betting er også noget, man bliver afhængig af.«

»I vores øjne handler det om at få etableret fælles retningslinjer, som hele branchen agerer efter. Vi har allerede været i dialog med den danske brancheforening for online gambling (DOGA), som arbejder på yderligere retningslinjer for annoncering for gambling. Den proces hilser vi meget velkommen og deltager også gerne yderligere i etablering af rammerne,« slutter Kasper Kryger.

Ifølge ludomaniforeningen er der 10.000 ludomaner i Danmark.