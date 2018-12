Det begynder at spidse til i toppen af Superligaen. Vil Randers med på toget, der kører til slutspillet, skal der helst tre point hjem i dag. Netop Randers-kampen er på menuen i dag i de tre spilfrorslag, hvor vi også skal et smut forbi Magdeburg og Empoli.



Magdeburg - Union Berlin

Magdeburg har set bedre ud under den nye træner Michael Oenning, hvor man senest fik lukket ned for Bochum. En stor del af forklaringen på det var, at banen i Magdeburg er forfærdelig. Flere journalister kaldte den en kartoffelmark bagefter, og med regn og dårligt vejr siden da skal man næppe regne med, at banen er bedre til denne kamp. Union Berlin lever på en stærk defensiv. Holdets kampe er de mindst målrige i rækken og oveni er det et stort prestigeopgør mellem to tidligere DDR-klubber. Det lugter med andre ord ikke af mål i denne kamp.

Under 2,5 mål i kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 13:30

Odds 1,72 er fundet hos Bwin



Empoli - Bologna

For Empoli har det været en succes indtil videre at skifte træner. Siden Giuseppe Iachini kom til, har man ikke tabt og den lidt mere direkte stil har klædt Empoli-mandskabet godt. Man har vundet hjemme over både Atalanta og Udinese under Iachini, og møder her et Bologna-hold i dårlig form. De er uden sejr i syv kampe på stribe og på udebane er den helt gal med hele 17 kampe i træk uden en sejr. Oveni er Bologna ramt af karantæne til Arturo Calabresi, mens Federico Santander er skadet, hvor Empoli kommer i stærkeste opstilling. Spil 1-tallet.

Empoli vinder kampen

Italien Serie A, klokken 15:00

Odds 2,00 er fundet hos Bethard



Vendsyssel FF - Randers

Randers tabte godt nok mod FC Midtjylland senest, men de leverede en god kamp, og her får de tre stamspillere tilbage fra karantæne, så de kan komme til Hjørring i stærkeste opstilling. Derfor ligner de et godt spil i denne kamp. Vendsyssel har skabt meget lidt i de seneste kampe, og kigger vi seks kampe tilbage, har de blot scoret én gang i åbent spil, og det var et kikset indlæg i Aalborg, der sejlede i mål. Randers har præsteret bedre, end resultaterne hidtil har vist, og vundet de to seneste udekampe uden mål imod. Fornuftig værdi i 2-tallet.

Randers vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 12:00

Odds 2,30 er fundet hos Danske Spil

Ændringer i de angivne odds kan forekomme