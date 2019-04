Swansea - Hull

Med fem sejre i de seneste seks kampe, har Swansea spillet sig ind som en outsider til playoff, men det kræver sejr i denne kamp. De har dog været ekstremt stærke hjemme med seks sejre på stribe, og udover Bersant Celina er man i hvad der må siges at være stærkeste opstilling. Hull har ikke mere at spille for i denne sæson efter nu tre nederlag på stribe. Der er også spekulationer om manager Nigel Adkins fremtid, hvilket næppe gør stemningen bedre. Hulls seneste otte udekampe har givet syv nederlag og en sejr over bundproppen Ipswich. Bør blive et 1-tal.

Swansea vinder kampen

England Championship, klokken 16:00

HIK - Kolding IF

Kolding IF har et af de bedste hold i rækken, og kæmper da også hårdt for at sikre andenpladsen, der giver direkte oprykning. HIK ligger sidst i op-spillet med 17 point op til netop Kolding, og har derfor udspillet sin rolle allerede nu. De lagde fra land med at få klø af topholdet Skive, som nogenlunde er på samme niveau som Kolding IF, og selv om kunstgræsset og den lange tur fra Kolding taler værternes vej, er det stadig meget svært at se, hvorfor denne kamp skal vurderes stort set lige. Derfor ret fin værdi at hente på, at Kolding løber med sejren.

Kolding IF vinder kampen

Danmark 2. division op-spil, klokken 13:00

Norwich - Blackburn

Med blot ét point kan Norwich sikre sig oprykning til Premier League, og det er da også hovedårsagen til dette spil. Uafgjort er hvad Norwich har spillet i deres fire seneste kampe, og står det uafgjort mod slutningen af opgøret, satser de næppe det helt vilde, da det ultimativt kan ende med at koste en oprykning. Blackburn har godt nok ikke noget at spille for, men virker langt fra som et hold, der er gået på ferie - kigger vi på formbarometret over de sidste seks kampe, ligger Blackburn faktisk nummer to. Derfor må der være værdi i et spil på uafgjort hér.

Kampen ender uafgjort

England Championship, klokken 20:30

