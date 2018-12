Frosinone - Cagliari

Oprykkerne Frosinone startede sæsonen elendigt, men som man har vænnet sig til tempoet, har det set bedre ud. Kun én af de seneste fem kampe er tabt, og det var på udebane mod Inter. Tilmed skulle alle de tvivlsomme spillere være blevet klar så Frosinone kommer i stærkeste opstilling. Modstander Cagliari har fået en fornuftig sæsonstart, men det er mest på hjemmebane, at de gør sig gældende. Ude har man kun fået en ekstremt heldig sejr over Atalanta, og vigtige Lucas Castro er ude for sæsonen. Derfor fin værdi i point til Frosinone.

Frosinone får point i kampen

Italien Serie A, klokken 15:00

Odds 1,60 er fundet hos Bwin



Chelsea - Fulham

Fulham har været meget målrige i denne sæson, men dels har de nu fået en mere defensiv manager Claudio Ranieri og dels har det været knap så målrigt i udekampene mod de store hold, hvor man spiller mere defensivt. Således var der maksimalt tre mål mod både Manchester City, Liverpool, Everton og Arsenal, mens den kun mod Tottenham gik over linjen. Chelsea har set knap så skarpe ud i de seneste kampe, og sparer måske en småskadet Eden Hazard i denne kamp og i så fald skal det være et glimrende spil på, at der kommer maksimalt tre mål.

Under 3,5 mål i kampen

England Premier League, klokken 13:00

Odds 1,94 er fundet hos Unibet



Girona - Atletico Madrid

Atletico Madrid har resultatmæssigt haft en fin sæson, men i hvert fald på udebane har man ikke imponeret. Sølle én sejr har man fået i sæsonens seks første kampe på fremmed græs, og det er ikke engang fordi, man har været specielt uheldige. TIl denne kamp er man oveni hårdt ramt defensivt, da Juanfran, Diego Godin og Jose Maria Gimenez alle er skadede, mens Felipe Luis er meget tvivlsom. Girona kan komme i stærkeste opstilling og med masser af selvtillid efter fem kampe i træk uden nederlag og tidligere uafgjort ude mod Barcelona.

Girona får point i kampen

Spanien Primera Division, klokken 13:45

Odds 2,10 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme