Luton - Oxford

Med nederlagene til Portsmouth og Sunderland i tirsdags, kunne Luton fejre oprykningen uden at spille, og derfor er der feststemning på Kenilworth Road i dag. Luton vil ganske givet gerne fejre oprykningen med en sejr og vinde rækken, men det er godt nok svært at se, hvorfor de skal være så store favoritter. Luton er gået i stå og er uden sejr i fire kampe i træk, og det er den flotte pointhøst tidligere på sæsonen, der har skaffet dem oprykningen. Oxford har været rækkens bedste hold overhovedet i de seneste 10 kampe og bør kunne levere varen hér.

Oxford taber med maksimalt ét mål

England League One, klokken 16:00

Odds 1,66 er fundet hos NordicBet



Vanløse - Jammerbugt

Som sådan har ingen af de to hold det vilde at spille for, da de ikke kan rykke op, men derfor bliver det næppe mange mål alligevel. Vanløse er et hold, der lever på sin gode organisation og på den halvdårlige bane i Vanløse Idrætspark er det også sjældent, der kommer mange mål. Senest mødte man topholdet Skive, hvor der heller ikke var voldsomt mange chancer. Jammerbugt har vigtige offensive fravær i topscorer Viktor Ahlmann på grund af karantæne og formentlig også vicetopscorer Sead Gavranovic, så meget flot odds på mål i denne kamp.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark 2. division Op-spil, klokken 13:00

Odds 2,10 er fundet hos Betfair Sportsbook



Levante - Rayo Vallecano

Med sejren i lokalopgøret mod Real Madrid, fik Rayo en livline i bunden af rækken, men skal de blive oppe, skal denne kamp bare vindes. Det er dog langt fra umuligt, da de kan komme i stærkeste opstilling og møder et hold, der langt fra har imponeret på det seneste. Sølle én sejr har de hentet i de foregående 12 kampe og dertil kommer, at topscorer Jose Luis Morales er meget tvivlsom og ikke forventes at spille. I forvejen er Levante ikke noget stort hjemmehold, så selv om Rayo er et dårligt udehold, virker oddset stadig for højt på 2-tallet.

Rayo Vallecano vinder kampen

Spanien Primera Division, klokken 13:00

Odds 3,60 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme