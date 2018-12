SETUBAL - BRAGA

Der er ikke meget fodbold i dag, men den portugisiske Liga Cup leverer kampene i dag. Alt er stort set afgjort i gruppe B, hvor Braga med stor sikkerhed er videre. Værterne har udspillet deres rolle, og kan se frem mod næste uges vigtige kamp mod Boavista ude, så det er svært at se, hvorfor de skal være topmotiverede til kampen. Det samme gælder Braga, der bør koncentrere sig som topkampen i ligaen, så her kommer der nok en del reserver i spil. Derfor kan det blive en tung kamp, hvor vi ikke får den helt store underholdende affære.

Under 2,5 mål i kampen

Portugal - Taça da Liga, klokken 20:00

TONDELA - NACIONAL

Det er alligevel svært at se, hvorfor Tondela skal være så store favoritter i en forholdsvis betydningsløs kamp. Tondela jagter Braga, men det kræver et stort mirakel, hvis de skal gå videre, og derfor bliver der også sat en del reserver i spil her. Det åbner op for at Nacional kan skrabe point sammen. På papiret er man også et bedre mandskab end Tondela, og derfor bør man have fine chancer for ikke at tabe kampen. Der bliver muligvis roteret til kampen, men det ventes, at de kommer forholdvis stærkt til kampen, og så kommer værdien også på gæsterne.

Nacional taber ikke kampen

Portugal - Taça da Liga, klokken 20:00

RIO AVE - FERREIRA

Begge mandskaber har udspillet deres rolle i gruppe A, og derfor er det ikke ulogisk at gå efter krydset her. Værterne er inde i dårlig periode, hvor man har mistet kontakten til toppen i den bedste række, så der bliver roteret til kampen. Ferrerira ligger på duksepladsen i den næstbedste række, så det er svært at se, hvorfor de skal komme i stærkeste opstilling her. Derfor kan det blive to forholdsvis svage mandskaber, der intet har på spil, der tørner sammen. Og det kan sagtens ende ud med en kamp, hvor nerven er væk, og en pointdeling er nok for holdene.

Kampen ender uafgjort

Portugal - Taça da Liga, klokken 20:00

