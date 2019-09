Tarup/Paarup - Roskilde

Nok har Roskilde skiftet en del ud og har et svækket hold i forhold til sidste sæson, men de skal stadig være mindst en klasse over Tarup/Paarup, selv om Roskilde vælger at bytte rundt på et par pladser. Efter nedrykningen fra 2. division har Tarup/Paarup mistet en del spillere og ligger nu sidst i Danmarksserien med blot ét point efter fem kampe, og den primære grund til, at man er nået så langt, er en heldig lodtrækning med Sædding/Guldager fra serie 1 i sidste runde. Forskellen fra NordicBet LIGA til bunden af DS skal være større, end oddsene viser.

Roskilde vinder med mere end ét mål

Danmark DBU Pokalen, klokken 17:15

Odds 1,75 er fundet hos Danske Spil



Ledøje-Smørum - Nykøbing FC

Nykøbing var få sekunder fra at gå i forlænget spilletid mod Holbæk fra 2. division, og de virker også til at være gjort til alt for store favoritter i denne kamp. Ledøje/Smørum har et stærkt hold, som er blandt de bedste i Danmarksserien, og plejer altid at byde på god modstand i pokalen. Blandt andet var man tæt på at slå Hobro ud i sidste sæson, men endte til sidst med at tabe med et enkelt mål. Ledøje/Smørum kommer normalt stærkt i pokalen, mens Nykøbing plejer at bytte en del spillere, og det gør denne kamp mere lige, end oddsene viser.

Ledøje-Smørum taber med maksimalt ét mål

Danmark DBU Pokalen, klokken 17:15

Odds 2,36 er fundet hos NordicBet



Herstedøster - HIK

Der kan ligge lidt af en pokaloverraskelse og lure her. HIK valgte at stille det meste af førsteholdet over i den seneste pokalkamp mod Jægersborg fra serie 1, og det var lige ved at gå galt. Man måtte ud i forlænget spilletid, og selv om man selvfølgelig var det bedste hold, var det ikke fordi, at man var helt overlegne. Kommer HIK med samme hold igen, kan der derfor ligge et fremragende spil på Herstedøster, som ligger rækken over Jægersborg og vandt trods alt over Taastrup fra Danmarksserien i sidste runde. Det er et chancespil, men prøv 1X.

Herstedøster taber ikke kampen

Danmark DBU Pokalen, klokken 17:15

Odds 9,00 er fundet hos Bet365

