Det har været en blandet sæson for Manchester United, men trods alt ikke værre end at Champions League er inden for rækkevidde.

Med Chelseas pointtab i går kan de komme blot tre point fra fjerdepladsen, hvis de vinder i aften over Burnley, og det skal de trods alt have gode chancer for - også selv om topscorer Marcus Rashford sidder udenfor med en skade.

Burnley har nemlig ikke imponeret i denne sæson, og hjemme på Old Trafford har Manchester United scoret hver eneste gang i denne sæson.

Flere af præstationerne på det seneste har endda været overbevisende, og det hænger sammen med, at manager Ole Gunnar Solskjær endelig har fravalgt den totalt ufarlige Jesse Lingard.

Mod Norwich afløste Juan Mata med stor succes på hans plads og mon ikke han er med igen fra start i denne kamp, da hans overblik og kvaliteter med bolden er nødvendige i en kamp som denne.

Burnley kommer helt sikkert til Old Trafford med et defensivt udgangspunkt og med en plan om at gøre det til en fysisk og grim kamp.

De kommer med selvtillid efter sejren over Leicester, men den sejr var også af den heldige slags, da Jamie Vardy ved 1-1 brændte straffespark.

På udebane har man ikke imponeret og da slet ikke, når man møder topholdene.

De to sejre på fremmed græs er kommet over Watford og Bournemouth, og de sidste fire nederlag på udebane har alle været uden at Burnley selv har fået scoret.

De mangler stadig angriberen Ashley Barnes, hvilket skal være et mindre tab, og kigger vi på den omvendte kamp på Turf Moor, var det ikke meget, som Burnley kom frem til i den kamp.

Ikke én eneste stor chance registrerede man fra dem i det omvendte opgør, og derfor giver det god mening at kigge i retning af, at Manchester United vinder denne kamp uden at Burnley får scoret til en ganske fin betaling.

Manchester United - Burnley

Manchester United vinder med rent bur

Odds 2,25 hos Unibet

Spilstop onsdag 21:15