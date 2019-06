Marokko - Namibia

Marokko er umiddelbart store favoritter i denne kamp, men det bliver næsten med sikkerhed en kamp i lavt tempo. Der forventes bragende solskin og 37 grader ved kampstart, og det er nærmest umenneskelige forhold at spille fodbold under. Ovenikøbet viste Namibia stor defensiv styrke i testsejren over Ghana, så det er i forvejen ikke et hold, man sådan lige kører over. Marokko har for deres del Hakim Ziyech, som har høj offensiv klasse, men det får bare næppe så meget at sige i den ulidelige varme. Der bør være fin værdi hér på få mål i kampen.

Under 2,5 mål i kampen

African Cup of Nations, klokken 16:30

Qatar - Argentina

Argentina har været en stor skuffelse så langt i turneringen. Spillet er langsomt, og man var kun et brændt straffespark fra også at tabe den seneste kamp til Paraguay. Her kan de nærmest kun skuffe, og det er meget svært at se, at de skal være så store favoritter i denne kamp. Qatar vandt det asiatiske mesterskab, og var ikke langt fra at hente point senest mod Colombia. Selvfølgelig har Argentina noget individuel kvalitet, som Qatar ikke er i nærheden af, men udfra de to holds niveau i turneringen er det meget svært ikke at sætte penge på Qatar hér.

Qatar taber med maksimalt ét mål

Copa America, klokken 21:00

Mallorca - Deportivo La Coruna

Efter den første kamp, er Mallorca under pres, hvis de vil rykke op - men heldigvis for dem er de også markant bedre hjemme end ude. I 2019 har de været helt suveræne hjemme på Iberostar Estadi med ni sejre, to uafgjorte, nul nederlag og sølle tre mål imod siden årsskiftet. Dertil kommer, at det for Deportivo udelukkende gælder om at vinde samlet efter 2-0 i den første kamp, så de lever aldeles udmærket med et smalt nederlag. De tre første indbyrdes opgør i denne sæson er alle endt med hjemmesejr, og under de givne forudsætninger, prøves 1-tallet.

Mallorca vinder kampen

Spanien Segunda Playoff, klokken 21:00

