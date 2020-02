I aften ventes Christian Eriksen at få sin Serie A-debut for Inter, når turen går til Udine for at møde Jens Stryger Larsen og Udinese.

Og det ligner alt andet lige, at det giver god mening at kaste penge efter danskerens mandskab i denne kamp, for nok kommer Inter fra to pointtab, men holdet skal stadig være mindst en klasse over Udinese.

Efter pointtabene mod Inter og Cagliari er Inter nemlig piskede til at gå efter tre point i denne kamp, hvis de skal hænge på Juventus i guldkapløbet. Overraskende nok har man været stærkest på udebane i denne sæson, hvor Inter endnu ikke har tabt og vundet otte af de første 10 kampe.

Det er selvfølgelig et minus, at Inter har vicetopscorer Lautaro Martinez i karantæne, men til gengæld skulle både Borja Valero og Marcelo Brozovic blive meldt klar, så tager vi tilgangen af Christian Eriksen med i ligningen, er Inter stadig samlet set bedre stillet end før sidste kamp.

Samir er helt sikkert ude for Udinese mod Inter. Foto: Miguel MEDINA Vis mere Samir er helt sikkert ude for Udinese mod Inter. Foto: Miguel MEDINA

Udinese fik slået et hul til bundholdene efter tre sejre i træk, men man er kommet ned på jorden igen med nederlag til Milan og Parma og ligger lige nu i ingenmandsland med ni point ned til stregen og alt for langt op til de europæiske pladser, og de har defensive problemer inden denne kamp.

Samir er helt sikkert ude, mens William Troost-Ekong er i kategorien tvivlsom og dertil kommer, at Inter har et særdeles godt tag på netop Udinese. Seneste nederlag i Udine kom i 2013, og siden da har Inter vundet fem af de seks indbyrdes møder i Udine.

I den omvendte kamp i Milano dominerede Inter stort, men her skal det også med, at Udinese fik rødt kort efter 35 minutter. Som nævnt er dette en meget vigtig kamp for Inter, og tager vi deres styrke på udebane og indbyrdes møder med Udinese in mente, bør der være værdi at hente på, at Inter vinder denne kamp.

Udinese - Inter

Inter vinder kampen - odds 1,72 hos Bwin

Spilstop søndag 20:45