FC København - Røde Stjerne

Det er godt nok svært at se, hvordan der skal falde mange mål i denne kamp. Der var ikke mange chancer i den første kamp, og i og med at FCK er videre, såfremt de serbiske gæster ikke scorer, kommer man næppe til at se FCK spille voldsomt offensivt fra start. Røde Stjerne, også kendt som Crvena Zvezda, skal godt nok op og score før eller siden, men det får dem næppe til at blotte sig før et stykke inde i kampen, og uanset hvem af de to hold, der eventuelt scorer først, får det næppe kampen til åbne voldsomt op af den grund. Oven i mangler gæsterne angriberen Milan Pavkov.



Under 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League-kval., klokken 20:00

Oddset 1,61 er fundet hos Jetbull



Olympiakos - Istanbul Basaksehir

Det var ret misvisende, at Istanbul Basaksehir tabte den første kamp, hvor de i store perioder var bedst. Nu gælder det så returkampen, og her er det svært at se, hvorfor grækerne skal være så store favoritter, selv om de normalt er stærkt hjemme. Dels behøver Olympiakos ikke gå efter at vinde, og skulle gæsterne komme foran, kan kampen gå i stå. Det tyrkiske mandskab har før vist, at de godt kan spille på udebane i Europa, og har i de seneste par sæsoner på fremmed græs og trods karantæne til İrfan Kahveci bør der stadig være fin værdi på X2.



Istanbul Basaksehir taber ikke kampen

UEFA - Champions League-kval., klokken 20:30

Oddset 2,08 er fundet hos Unibet (asian +0,5)



Rosenborg - Maribor

Alt synes afgjort i denne kamp, efter Rosenborg vandt med 3-1 i den første kamp. Det var dog lidt misvisende ud fra kampen, hvor Rosenborg på dagen var voldsomt effektive, og det kan åbne op for et spændende spil på returkampen. Nok er Rosenborg normalt stærke hjemme, men det handler primært for dem om at gå videre, og derfor vil man ikke angribe kampen på samme måde som normalt. Maribor er et internationalt rutineret mandskab, som ikke er meget dårligere end Rosenborgs, og derfor giver det mening at gå efter udesejren.



Maribor vinder kampen

UEFA - Champions League-kval., klokken 19:00

Oddset 4,70 er fundet hos Unibet

