Bournemouth - Fulham

Det er godt nok svært at se, hvordan det her ikke skal ende i mange mål. Fulham er rykket ned og kan som sådan spille helt frit, og på udebane har man lukket næsten tre mål ind per kamp. De møder her et Bournemouth-hold, der gerne vil spille fodbold og som kun kan bruge sejr, hvis de vil op i den bedste halvdel. Dertil kommer, at de er meget stærke i omstillingsspillet, hvilket de blandt andet viste mod Brighton - og kommer Bournemouth først foran og Fulham skal satse, kan gæsterne meget nemt blive straffet. Svært at se meget andet end mange mål hér.

Over 2,5 mål i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 1,56 er fundet hos Bethard



Celta Vigo - Girona

Uhyre vigtig kamp for Celta i bunden af rækken, som de stadig bør kunne vinde. Holdets med afstand bedste spiller Iago Aspas er med igen efter endt karantæne og de har set stærke ud i de to seneste kampe på eget græs. De møder et Girona-hold, som modsat har set elendige ud den seneste måneds tid med fire nederlag på stribe. Det taler imod spillet, at Girona faktisk har været noget bedre ude end hjemme, men som de har præsteret i de seneste kampe, er det svært for alvor at tro på dem i denne kamp. Celta bør sikre tre vigtige point i kampen.

Celta Vigo vinder kampen

Spanien Primera Division, klokken 13:00

Odds 2,00 er fundet hos JetBull



Duisburg - Sandhausen

Bundbrag hvor Duisburg reelt set kun kan bruge sejren. De har vist fremgang med point i fem af de seneste syv kampe og får her Dustin Bomheuer tilbage fra skadespause, hvilket bør styrke dem. Sandhausen har været stærke på det seneste, hvilket er ved at redde dem fra nedrykning, men den seneste sejr kostede dyrt med skader til et par stamspillere, så skadeslisten nu er ret så lang. I forvejen er Sandhausen ikke noget stort hold på udebane, og derfor er det trods alt svært at se, at de ligefrem skal være favoritter på udebane i Duisburg.

Duisburg vinder kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 13:00

Odds 2,85 er fundet hos Bethard

Ændringer i de angivne odds kan forekomme