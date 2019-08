Basel - LASK Linz

Basel gik overraskende videre over to kampe mod PSV, men den samlede sejr var en smule heldig og set over de to kampe, gav Basel rigtigt mange chancer væk. Det åbner for et interessant spil i denne kamp. Som Østrigs næstbedste hold har de ikke helt Salzburgs niveau, men det er stadig et ganske fint hold, som i hvert fald offensivt har produceret godt i de to første kampe i den hjemlige liga. Det er første kamp, og de kampe har en tendens til at blive låste, men spiller de to hold, som de normalt gør, bør vi begge hold på tavlen i dette opgør.

Begge hold scorer i kampen

UEFA - Champions League-kval, klokken 20:00

Oddset 1,70 er fundet hos Bwin



Avedøre - Slagelse

Slagelse er kraftigt svækkede før denne sæson, og oveni har man en del skader. Derfor skal man næppe regne med, at der satses det helt vilde på pokalsucces, og det kan bane vejen for en pokaloverraskelse. Avedøre havde et forfærdeligt forår, men man så ganske fornuftige ud i premieren i Karlsrunde, hvor det blev til et enkelt point, og Avedøre skal stadig være blandt de bedre hold fra Danmarksserien. Dermed skal forskellen på de to hold trods alt ikke være ret stor, og derfor giver det mening med et spil på, at Avedøre ikke taber i ordinær tid.



Avedøre taber ikke kampen

Danmark - DBU Pokalen, klokken 18:00

Oddset 1,98 er fundet hos NordicBet



Holbæk - Nykøbing FC

Denne kamp bør være meget mere lige end oddsene viser. Holbæk er godt nok nyoprykkere i 2. division, men styrkemæssigt blandt de bedre hold i rækken og viste da også højt niveau i premieren mod Brønshøj. Nykøbing ligger i rækken over, men de plejer normalt ikke satse det vilde på pokalsucces og måtte således forbi forlænget spilletid for at slå HIK ud i sidste sæson. Holbæk derimod plejer at satse på pokalsucces og slog for et par år siden Horsens ud af turneringen, hvorfor det giver rigtig god mening at gå efter Holbæk i ordinær spilletid.



Holbæk taber ikke kampen

Danmark - DBU Pokalen, klokken 18:00

Oddset 3,40 er fundet hos Bet365