Los Angeles Rams - San Francisco 49ers

USA NFL, kl. 22:25

49ers taber med maksimalt 13 point

Sidste runde i NFLs grundspil er altid interne divsionsopgør, hvor rivalerne kan tørne sammen. Derfor er det også et solidt spil på at San Francisco ikke får tæsk i aften. Holdet har spillet rigtig godt, selvom man har været ramt af en masse modgang denne sæson. 49ers spiller hårdt til den, og man er især hjulpet godt på vej af træner Kyle Shanahans offensive hjerne, der åbne stort set alle forsvar i ligaen. Rams er uden superstjernen Todd Gurley, og behøver muligvis ikke en gang at vinde kampen, så derfor 13 points forspring til 49ers meget pænt.

Odds 1,62 hos Nordicbet

Green Bay Packers - Detroit Lions

USA NFL, kl.19:00

over 44,5 point i kampen

Green Bay Packers har været gennem en skuffende sæson, hvor man har været hårdt ramt af skader. Især forsvaret er hårdt ramt, og det bør Detriots angreb udnytte til at sætte en del point på tavlen. Omvendt er Green Bays angreb, der er ledet af stjernen Aaron Rodgers, brandvarmt igen, og hjemmeholdet bør sætte en del point på tavlen mod et Detroit-forsvar, der ikke imponerer for tiden. Vejrudsigten lover sol og et par graders plustemperaturer, så forholdene taler i den grad for, at tilskuerne får sig en underholdene kamp at gå på ferie på.

Odds 1,95 hos Bwin

New England Patriots - New York Jets

USA NFL, kl. 19:00

New York taber med maksimalt 9 point

Det er helt fint, at New England er store favoritter i aften, men derfor kan der sagtens være værdi på New York Jets. Gæsterne har faktisk spillet glimrende de seneste par kampe, hvor holdet har givet alt, hvad man havde i sig. Nu skal man en tur til New England, og holdet bør være opsatte på at drille rivalerne, der endnu en gang skal en tur i slutspillet. Derudover har New England vist svaghedstegn i angrebet, hvor legenden Tom Brady ikke er blevet beskyttet nok af sin offensive linje. Det kan sagtens blive en tættere kampe, end bookmakerne tror.



Odds 2,65 hos Unibet (asian +9,5)