Chelsea - Nottingham

Chelsea har set magre ud under juleprogrammet, hvor man ikke har spillet med samme energi og intensitet, som man så i store dele af efteråret. Derfor er det ret sikkert, at Chelsea sparer en del stjerner til dette FA Cup-opgør mod Nottingham fra The Championship, og det åbner op for en tættere kamp. Gæsterne er faktisk et habilt udebanehold i den næstbedste række, hvor det kun er blevet til to nederlag, og så scorer man også ofte på udebane. Traditionsklubberne kommer gerne i stærkeste opstilling i FA Cup'en, og så ligner det ikke en nedsabling.

Nottingham taber maksimalt med to mål

England - FA Cup, kl.16:00

Houston Texans - Indianapolis Colts

NFLs slutspil starter i aften, og det bliver med et fremragende divisionsopgør, der meget kan blive en pointrig affære. Det er tredje gang, at holdene tørner sammen, og hvor det første møde gav 71 point, så var der kun 45 point i det andet, men det var en kamp, hvor begge hold flyttede bolden godt, men var uskarpe i de afgørende situationer. Begge hold har nogle dygtige eksplosive spillere, som kan levere det store spil, samt to fremragende quarterbacks. Der kan naturligvis være nerver på, men det kan ligeså vel gå ud over forsvarsspillet som det offensive spil.

Over 47 point i kampen

USA - NFL-slutspil, kl. 22:35

Brentford - Oxford

Det har ikke været nogen dans på roser for Thomas Frank i Brentford, men danskeren har fået stabiliseret defensiven på det seneste, da han gik over til fem mand i bagkæden. Holdet har fået lukket bedre af i ligaen, og bør have fine chancer for at lukke af mod et Oxford-mandskab, der ikke har scoret i sine tre seneste kampe. Omvendt koster Brentfords defensive tilgang i den anden ende, hvor man ikke længere skaber ligeså mange chancer som tidligere. Derfor bør der være fine muligheder for, at mindst et mandskab ikke kommer på måltavlen.

Begge hold scorer ikke i kampen

England - FA Cup, kl.16:00

