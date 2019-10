Union Berlin - Freiburg

Der er normalt mange mål i den tyske Bundesliga, og denne kamp bør blive den næste i rækken. Union Berlin spiller normalt frisk til på hjemmebane, og holdets fire første kampe på eget græs er da også alle gået over denne mållinje. Nok var der kun ét mål i sidste uges kamp i Wolfsburg, men det væltede i chancer efter pausen, og der burde være faldet flere mål. Freiburg snitter over tre mål per kamp, og har blot én af de syv kampe under denne mållinje, og er gode på omstillingerne, så de bør kunne straffe Union Berlin. Begge hold er i stærkeste opstilling.

Over 2,5 mål i kampen

Tyskland 1. Bundesliga, klokken 15:30

Odds 1,92 er fundet hos Bethard



Vanløse - Slagelse

På grund af regnen, er denne kamp flyttet fra græs til kunstgræs i Brønshøj, og det virker det ikke helt til, at oddssætterne har luret. Vanløse har spillet tre kampe på det hurtige underlag i denne sæson - fire hvis vi tager pokalkampen mod FB med - og alle fire kampe er endt med mindst tre mål. To gange har Slagelse optrådt på kunstgræs - først mod FA 2000, hvor det væltede ind med mål, inden der så ikke kom mål mod HIK, men det var også hvor Slagelse fik tidligt rødt kort og derfor gravede sig helt ned. Alt andet lige skal oddset være pænt på mindst tre mål.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark 2. Division pulje 1, klokken 13:00

Odds 2,05 er fundet hos Betfair Sportsbook



Vejle - Kolding IF

Top- og lokalopgør i Vejle med en for stor favorit. Vejle har godt nok fundet melodien efter nedrykningen og er inde i en rigtig god periode, men spillet har været knap så overbevisende i de seneste kampe, og de møder hér et hold, der bare bliver ved med at overraske. Med sejre i tre af de seneste fire kampe hænger Kolding på i toppen, og selv om man var heldige i Viborg, er det stadig meget imponerende at tage derop at vinde. Det første lokalopgør i denne sæson var tæt og endte uden vinder, og det er i hvert fald svært at gøre Vejle til klare favoritter.

Kolding IF får point i kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 16:15

Odds 2,65 er fundet hos Bwin

Ændringer i de angivne odds kan forekomme