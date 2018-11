Brøndby - AGF

Der må næsten være lagt op til en målfest i denne kamp. Godt nok så Brøndby-defensiven bedre ud senest mod F.C. København, men det var også en anden type kamp end denne. Her bør man se Brøndby gå højt på modstanderen som de plejer, og det kan åbne for de omstillinger, som Brøndby er så sårbare overfor. Modsat har AGF-defensiven set markant ringere ud, siden Oscar Whalley overtog pladsen som førstekeeper. Dertil kommer, at opgørene mellem Alexander Zorniger og David Nielsen ofte er målrige, så meget peger i retning af en målfest.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Odds 1,58 hos Danske Spil

Hør seneste episode af B.T.s nye podcast 'Bettingklubben' herunder. Og husk, at du også kan abonnere på programmet lige HER



Hannover - Wolfsburg

Det skal være et ganske fint odds på, at vi får mindst tre mål i denne kamp. Hannover har forsvaret elendigt i lang tid, og vi skal tilbage til sæsonens anden kamp for at finde den hidtil eneste gang, de har holdt modstanderen fra at score - og de er da også blandt de hold, der giver klart flest chancer væk. Wolfsburg har også været relativt målrige i denne sæson med næsten tre mål i snit pr. kamp, og de er et ganske fint omstillingshold, der godt kan straffe Hannover - ganske som de gjorde det senest i Düsseldorf. Godkendt betaling på mindst tre scoringer.

Over 2,5 mål i kampen

Tyskland - 1. Bundesliga, klokken 20:30

Odds 1,95 hos NordicBet



Sheffield United - Sheffield Wednesday

Kigger man på stilling og form alene, giver dette spil ikke meget mening - men det er svært ikke at gå efter gæsterne i dette store lokalopgør. Historisk set er de tætte nærmest hver gang de to hold mødes uanset placering i tabellen, og selv om selvtilliden er i bund hos Sheffield Wednesday efter fire nederlag i træk, skal de trods alt ikke være så undertippede, som tilfældet er hér. Sheffield United har trods alt heller ikke været så overbevisende igen med én sejr i de seneste fire kampe, så alt taget i betragtning, skal der være værdi at hente på gæsterne.

Sheffield Wednesday får point i kampen

England - Championship, klokken 20:45

Odds 2,75 hos Unibet (asian +0,5)