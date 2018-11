Thomas Frank har fået en katastrofal start på sin tid som manager i den engelske klub Brentford.

Seks nederlag i de første syv kampe er den magre statistik, og fra at spille med om playoff-pladserne, er Brentford nu dumpet ned i bunden af tabellen.

Skal man tro bookmakeren Unibet, så synger Thomas Frank da også snart på sidste vers i klubben.

Sølle 1,50 får man igen på, at han er fortid i Brentford inden nytår mod 2,40 på, at han stadig er manager i Brentford efter nytår.

»Brentford har syv kampe fra lørdag og frem mod 1.januar, og hvis skuden ikke bliver rettet op i den periode, er det nok yderst tvivlsomt om ledelsen vil give deres eksperiment mere snor. Fra et dansk perspektiv er det naturligvis ærgerligt at tingene synes at pege i den retning, men blot endnu et bevis på, at der er langt fra Superligaen til Europa. Forstået på den måde, at det jo ikke ligefrem er reglen, at trænere med succes i Danmark, kan overføre det til klubber i udlandet,« siger Unibets pressechef Per Marxen.