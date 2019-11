Brøndby - Esbjerg

Der har været mange mål i Brøndbys kampe i denne sæson, men de har givet klart færre chancer væk siden systemskiftet, og kun hjemme mod Randers har man spillet en decideret chancerig kamp med det nye system. Her er topscorer Kamil Wilczek i karantæne, og det så man i Silkeborg gør Brøndby markant mindre farlige. Esbjerg kommer ret sikkert til denne kamp med et defensivt udtryk, og det kan gøre det til en låst affære, ganske som da Brøndby røg ud af pokalen til Sønderjyske. I hvert fald virker der til at være et stykke vej op til fire mål.

Under 3,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 16:00

Odds 1,50 er fundet hos Danske Spil



Hobro - FC Nordsjælland

Hobro er inde i en dårlig periode, hvor det specielt i åbent spil kniber med at skabe chancer. Skal de få vendt den dårlige periode, bør denne kamp komme som sendt fra himlen. For Hobro er det en stor fordel af møde FC Nordsjælland på en tung græsbane, og de har da også vundet de to seneste indbyrdes møder i Hobro. Gæsterne leverede en dårlig præstation mod AGF og har nu Clinton Antwi i karantæne, og har kun hentet point i én af de seneste syv udekampe. Selv om Hobro har Mikkel Pedersen i karantæne, bør de have fornuftige chancer for point.

Hobro får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 12:00

Odds 2,02 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Roskilde - Hvidovre

Roskilde virker endelig til at have spillet holdet sammen, og de har præsteret ganske godt i de seneste kampe, hvor de to er vundet, inden man lidt uheldigt tabte i Fredericia. Dér manglede man også topscorer Yones Bakiz på grund af karantæne, men han er tilbage til denne kamp. Hvidovre har hentet hovedparten af deres point på hjemmebane, mens det har knebet noget mere med produktionen på fremmed græs. Her har man kun slået kriseramte Fremad Amager og det endda på kunstgræs, så Roskilde bør være pæne favoritter hér.

Roskilde vinder kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Odds 2,40 er fundet hos Bethard

Ændringer i de angivne odds kan forekomme