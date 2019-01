En af de seneste års største app- og mediesuccesser i Sverige, indtager nu Danmark med første live show i aften 20.30 med Tomas Villum Jensen som vært.

Konceptet er et interaktivt quizshow med navnet Primetime, som på blot 10 måneder er gået fra at have 41 deltagere i den første udsendelse til nu at have over 100.000 deltagere hver søndag.

I Primetime man dyster mod alle de andre seere i almen viden via mobilen. Nogle shows kan også være baseret på et specifikt tema, som for eksempel sport eller musik. Hvert spørgsmål læses op af værten og vises på skærmen sammen med tre svarmuligheder.

Spillerne har 10 sekunder til at klikke på et svar. Svarer man rigtigt går man videre til næste spørgsmål og svarer man rigtig på alle 11 spørgsmål vinder man præmiepuljen.

»Primetime er en nytænkning af TV quizshow formatet og bygger på 3 trends vi mener er fremtiden indenfor medie- og underholdningsbranchen - nemlig live, mobil og interaktivt. Hvor man i et quizshow på TV normalt er passiv seer, er man her en aktiv del af hele showet og får her-og-nu-oplevelsen uanset hvor man befinder sig via sin mobil,« siger Primetimes danske landechef Richardt Funch.