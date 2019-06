Deportivo La Coruna - Malaga

Begge hold snittede under to mål per kamp i den ordinære turnering, og nu hvor vi er ude i playoff med ekstra meget på spil, vil det undre meget, hvis denne kamp lige pludselig stikker af rent målmæssigt. Begge opgør mellem de to hold i turneringen endte da også med få mål, og begge opgør var chancefattige kampe mellem to hold, der var bedre defensivt end offensivt. For Deportivo handler det primært om, at Malaga ikke får scoret, og derfor kan det nemt blive endnu en låst affære. Umiddelbart virker der meget langt til tre scoringer hér.

Under 2,5 mål i kampen

Spanien - Segunda Division, klokken 21:00

Frankrig - Norge

Det lugter ikke af mange mål, når de to gruppefavoritter støder sammen. Frankrig gav stort set ikke en chance væk i deres første kamp, og nok er Norge stærkere end Sydkorea, men så meget skabte de heller ikke i deres første kamp. Oveni er det en kamp, hvor begge hold lever meget fint med uafgjort, hvorfor der næppe satses helt vildt ved 1-1. De seneste syv indbyrdes møder er også endt med maksimalt to mål, hvor i hvert fald et par af dem er af nyere dato, hvorfor det giver god mening at spille på en målfattig kamp i Nice i aften



Under 2,5 mål i kampen

VM for kvinder, klokken 21:00

Nigeria - Sydkorea

For begge hold er der tale om en »must win«-kamp, hvis man vil videre i turneringen, og det er i hvert fald ud fra første kamp svært at se, hvorfor Nigeria skal være specielt undertippede. Sydkorea var helt chanceløse mod Frankrig og fik ikke registreret et eneste skud på mål, mens Nigeria trods alt fik budt Norge op til dans og skabt flere store chancer i en kamp, der var mere tæt end 3-0 antyder. De fysisk stærke nigerianere kommer helt sikkert også til at være en stor trussel på dødbolde mod Sydkorea og alt i alt virker oddset noget for højt på 1-tallet.

Nigeria vinder kampen

VM for kvinder, klokken 15:00

