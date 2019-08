Wehen - Hannover

Wehen har godt nok status af oprykker, men de har ikke tænkt sig at fedte sig til overlevelsen. De spiller med et højt pres, og det har givet nogle underholdende kampe indtil videre. I det centrale forsvar har man Benedikt Röcker, og han er udfordret på nogle af de samme ting, som man så i den sidste tid i Brøndby. Hannover er også et hold, der gerne vil spille fodbold, og skal man med frem og spille i toppen af rækken, skal man gå efter sejr i en kamp som denne. Derfor bør vi få en relativt åben slagudveksling, som kaster mindst tre scoringer af sig.

Over 2,5 mål i kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 13:00

Odds 1,81 er fundet hos Unibet



Frem - Slagelse

Frem har bestemt ikke været heldige i deres to første kampe. Man havde et stort spillemæssigt overtag i premieren mod FA 2000, inden man i Hillerød havde fortjent bedre end det nederlag, som det blev til i en kamp, der blev påvirket kraftigt af vejrguderne. Det må snart være tid til første succesoplevelse, og måske den kommer hér. Slagelse er blevet svækket markant i sommerpausen og har da også haft det svært i de to første kampe, hvor man endnu ikke har scoret, selv om man har spillet på hjemmebane i dem begge. Ganske pæn betaling på 1-tallet.

Frem vinder kampen

Danmark 2. division pulje 1, klokken 13:00

Odds 2,10 er fundet hos Bet365



Stoke - Derby

Nedturen synes ingen ende at tage for Stoke. Man har tabt begge de to første kampe i sæsonen trods et fint startprogram med QPR og Charlton, og dermed fortsætter man i de skuffende spor fra sidste sæson. Det er et kæmpe tab, at anfører Ryan Shawcross er skadet - uden ham ser defensiven ret skrøbelig ud. Hos Derby er der optimisme at spore. Man var et brændt straffespark fra at slå Swansea, og Philip Cocu virker til ret hurtigt at have fået implementeret sine idéer. Derfor er det svært at se, hvorfor Stoke skal være så store favoritter, som tilfældet er hér.

Derby vinder kampen

England Championship, klokken 16:00

Odds 3,50 er fundet hos Bet365

