Silkeborg ligger og kæmper om den direkte oprykning til Superligaen, og hjemme på kunstgræsset gør de det som regel godt, hvis vi ser bort fra det seneste nederlag til Næstved. Det er et minus, at Simon Jakobsen sidder udenfor med en skade, men Silkeborg har stadig et glimrende hold. Helsingør ligger under stregen, hvilket kostede træner Peter Feher jobbet. Det giver selvfølgelig lidt usikkerhed omkring gæsterne, men Silkeborg var klart bedst, da de to hold mødtes tidligere på sæsonen på kunstgræs, og de bør alt andet lige være større favoritter hér.

Silkeborg vinder kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 17:00

Paderborn - Heidenheim

Heidenheim leverede en af sæsonens bedste indsatser i sidste uge med sejren over St. Pauli og meldte sig dermed ind i spillet om oprykning. Det er et ganske godt hold, som var tæt på at trække Bayern München i forlænget spilletid i pokalen og i stærkeste opstilling giver det ikke meget mening, at de skal være så undertippede i Paderborn. Værterne har tvivl om anfører Christian Strohdiek, og selv om godt nok er i glimrende form, har de kun vundet to af syv hjemmekampe mod hold fra den bedste halvdel. Oveni er kryds ingen katastrofe for dem, så spil X2.

Heidenheim får point i kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 13:30

Villarreal - Huesca

Huesca ligner en nedrykker, men det er ikke på grund af resultaterne i den seneste tid. Sølle fire af de foregårende 14 kampe er tabt, og man har med en sejr i denne kamp stadig muligheden for at blive oppe, så de skal nok komme motiverede til denne kamp. Villarreal er ved at være reddet fri af nedrykning med tre sejre på stribe, men de er et af rækkens dårligste hjemmehold med sølle fire sejre i hele sæsonen, og oveni mangler de den defensive midtbanemand Vicente Iborra på grund af karantæne. Meget interessante odds på, at gæsterne får point.

Huesca får point i kampen

Spanien Primera Division, klokken 18:30

