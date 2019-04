Liverpool - Huddersfield

Huddersfield er for længst rykket ud af Premier League, og Liverpool spiller for guld - alene derfor virker det som et pænt odds på, at Liverpool vinder uden mål imod. Spillet bliver ikke dårligere af, at Huddersfield blot har scoret i én af deres seneste otte kampe på fremmed græs og ligner et hold, der har stemplet ud for denne sæson. Liverpool kan ikke tage let på denne kamp i jagten på Manchester City, og hjemme på Anfield har man holdt modstanderen fra at score i 10 af sæsonens 17 kampe. Gå derfor med en Liverpool-sejr uden Huddersfield-mål.

Liverpool vinder med rent mål

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 1,67 er fundet hos Betfair Sportsbook



Vendsyssel - Randers

Det er meget svært at se andet end en stille start i denne kamp. Vendsyssel er sikre på tredjepladsen med uafgjort, med mindre Hobro vinder med syv mål i Aalborg, så værterne har ikke det store incitament til at spille med risiko i denne kamp. Randers vinder gruppen med uafgjort og får derfor en på papiret nemmere vej til Europa, så de har heller ikke det store at vinde ved at gå efter sejren i forhold til hvad de kan tabe med et nederlag. Denne kamp derfor nærmest stinker af en stille indledning, og derfor er oddset for højt på nul mål i første halvleg.

0-0 efter første halvleg

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 2,30 er fundet hos Bethard



Valenciennes - Niort

Voldsomt højt odds på en logisk pointdeling i denne kamp. For begge hold gælder det kun om at redde endnu en sæson i rækken, og med fem og seks point ned til stregen, lever begge ganske fint med krydset. Niort er som tidligere beskrevet i krise med 17 kampe i træk uden sejr og de kommer helt sikkert til denne kamp med et defensivt udgangspunkt. Valenciennes svinger noget i præstationerne, men de sprudler heller ikke af selvtillid efter sammenbruddet mod Beziers og nu fire kampe i træk uden sejr. Oddset er derfor meget flot på krydset.

Kampen ender uafgjort

Frankrig - Ligue 2, klokken 20:00

Oddset 3,50 er fundet hos Bwin