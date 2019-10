Coventry - Tranmere

Coventry har godt nok måtte forlade den normale hjemmebane Ricoh Arena til fordel for St. Andrews, men nogen ulempe har det ikke umiddelbart været. Fire sejre og en uafgjort er det blevet til, og i de fleste af kampene har man også været det bedste hold på banen, og specielt defensivt ikke givet meget væk. Tranmere er at finde i bunden af rækken, og på fremmed græs har de blot hentet ét point i de første fem kampe. Oveni har gæsterne en lang skadesliste plus Connor Jennings i karantæne, hvor Coventry kun er uden Kyle McFadzean.

Coventry vinder kampen

England League One, klokken 13:00

Odds 1,72 er fundet hos Bet365



Ungarn - Aserbajdsjan

Aserbajdsjan har udspillet sin rolle i gruppen, men det har ikke været grund af den manglende målscoring, at de nu er ude. De har faktisk scoret i samtlige kampe så langt, blandt andet i begge kampe mod Kroatien, og selv om gæsternes manglende motivation taler imod spillet, kan de modsat gå ud og spille helt frit. Ungarn kan kun bruge tre point, hvis de skal snyde Wales og Slovakiet i spillet om andenpladsen, så de er tvunget frem på banen - og kun én gang i seks kampe har de holdt modstanderen fra scoring. Fin betaling på, at begge hold får scoret.

Begge hold scorer i kampen

EM-kvalifikation, klokken 18:00

Odds 1,99 er fundet hos NordicBet



Fano - Rimini

Fano har endnu ikke vundet på hjemmebane, men de har dog vist fremgang med sejr i to af de tre seneste kampe, og her skal der være gode chancer for at få hul på hjemmebylden. Rimini er nemlig i frygtelig form med sølle ét point i de seneste fem kampe, og på udebane er har man indtil videre hentet ét point i fire forsøg. Oveni er man svækkede af, at både Roberto Candido og Kenneth van Ransbeek så rødt i den seneste kamp og derfor har karantæne hér. De er begge stamspillere, og uden de to skal Rimini være mere undertippede, end de er.

Fano vinder kampen

Italien Serie C gruppe B, klokken 16:00

Odds er fundet hos Danske Spil

Ændringer i de angivne odds kan forekomme