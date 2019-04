Arsenal - Crystal Palace

Arsenal har vundet samtlige ni hjemmekampe mod hold uden for top otte og i øvrigt oppe på 10 hjemmesejre i træk. De har godt nok Sokratis i karantæne, hvilket svækker defensiven, men det er stadig svært ikke at have dem som større favoritter end tilfældet er hér. Crystal Palace er nemlig endnu mere svækkede defensivt med både James Tomkins og Mamadou Sakho udenfor, og dertil kommer, at Crystal Palace ikke har ret meget at spille for, da de er ved at have klaret sig fri i spørgsmålet om nedrykning. Arsenal bør vinde en relativt sikker sejr.

Arsenal vinder kampen

England Premier League, klokken 17:00

Odds 1,58 er fundet hos NordicBet



Horsens - Sønderjyske

Horsens ser ekstremt tamme ud offensivt, hvor man nu er oppe på sølle to mål i de seneste otte kampe, og her har man så oveni topscorer Hallur Hansson i karantæne. Mod Vejle satsede man på fysik og få skabt en urytmisk kamp, hvilket man lykkedes med, og det bør også blive udgangspunktet hér, da ét point stort set redder Horsens. Sønderjyske har heller ikke imponeret offensivt i et stykke tid og alle tre møder i denne sæson er da også endt med maksimalt to scoringer. Derfor kunne det godt ligne en kamp uden ret mange scoringer.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Odds 1,85 er fundet hos Danske Spil



Vejle - AGF

Der skal være stor forskel på motivation i denne kamp. Vejle kan tage et gigantisk skridt i retning af forbliven i Superligaen med sejr her, og selv om det er et minus, at Melker Hallberg er i karantæne, har Vejle stadig præsteret fremragende hjemme i Nørreskoven i Gruppespillet. AGF har intet at spille for, og vi så i kampen mod Sønderjyske, at man roterede en del på holdet - og når man gør det foran egne fans vil det overraske meget, hvis ikke holdet i Vejle også bliver med en del reserver. Af samme grund bør Vejle være nogenlunde pæne favoritter og fin værdi på 1-tallet.

Vejle vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 18:00

Odds 2,60 er fundet hos Bwin

