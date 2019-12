FC København - OB

Nok spiller FC København ikke fantastisk for tiden, men de får stadig resultaterne - ikke mindst i Parken, hvor man ikke har tabt en betydende kamp siden sæsonpremieren i sidste sæson mod Horsens. I forhold til EL-kampen mod Malmö FF, er Carlos Zeca tilbage, og det skal være en klar fordel for værterne. OB har leveret tre relativt dårlige præstationer i de tre seneste kampe, og har deres måske vigtigste mand Jeppe Tverskov skadet. Oven i har FC København et særdeles godt tag på OB i Parken med otte sejre på stribe, så 1-tallet virker ret oplagt.

FC København vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,65 er fundet hos Bwin



Darmstadt - VfB Stuttgart

Darmstadt er trods en placering i bunden et svært hold at slå, og har blot tabt en enkelt af syv kampe hjemme - og det til rækkens førerhold Bielefeld. Stuttgart er et godt hold, som skaber en del chancer, men det er mest på eget græs, at de folder sig ud. På udebane har man blot vundet to af sæsonens første syv kampe, og man har tabt de tre seneste kampe på stribe. Darmstadt har godt nok Victor Palsson i karantæne, men Stuttgart har en stamspiller ude på samme konto i form af Marc-Oliver Kempf. Fin betaling på, at Darmstadt får point hér.



Darmstadt får point i kampen

Tyskland - 2. Bundesliga, klokken 20:30

Oddset 2,05 er fundet hos Bethard (asian +0,5)



FC Porto - Tondela

FC Porto er selvfølgelig store favoritter i denne kamp, men derfor synes værdien at ligge i en målfest. Værterne har været meget solide hjemme, hvor man efter seks kampe endnu ikke har lukket mål ind. Dog scorer man heller ikke så meget, og halvdelen af kampene er derfor gået under denne mållinje. Tondela er et af de bedre hold i denne sæson, og holdt blandt andet Benfica nede på ét mål og slog i øvrigt Sporting. De er blandt rækkens bedste udehold, og i stærkeste opstilling bør de kunne få dette gjort til en relativt målfattig affære.



Under 2,5 mål i kampen

Portugal - Primeira Liga, klokken 21:15

Oddset 2,60 er fundet hos Unibet



Hør seneste udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet' her​