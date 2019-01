Der var et fint lille overskud på lørdagens tre forslag og det skulle også gerne blive udfaldet i dag, hvor Barcelona gerne skal levere en stille dag på kontoret, mens Iran og Oman helst ikke skal gå mål-amok.





Iran - Oman

Iran har indtil videre givet meget få chancer væk i Asian Cup, og det kommer næppe til at ændre sig i denne kamp. Deres styrke under Carlos Queiroz er den defensive organisation, og det vil derfor overraske, hvis Oman får scoret i denne kamp. Sidstnævnte er kun kommet hertil efter en sejr over Turkmenistan i en kamp, og bør være mindst en klasse over Oman. Man kan derfor frygte, at Oman falder helt sammen, men de formåede trods alt at holde offensivt meget stærke Japan nede på ét mål i gruppespillet. Det ligner ikke nogen målfest hér.



Under 2,5 mål i kampen

Asian Cup, KLOKKEN 18:00

Odds 1,73 er fundet hos Betfair Sportsbook





Cagliari - Empoli

Der bør ligge et fint spil på Cagliari i denne kamp. Godt nok har anfører Luca Ceppitelli karantæne efter rødt kort senest, men ellers kommer man i mere eller mindre stærkeste opstilling, hvis de tvivlsomme spillere bliver klar. Empoli fik en opblussen efter trænerskiftet, men er nu gået i stå igen med fire nederlag på stribe og er rækkens dårligste udehold med blot tre point i ni kampe. Oveni mangler man et par nøglespillere i form af Rade Krunic og Ismael Bennacer, der begge har karantæne. Cagliari bør alt andet lige være større favoritter i denne kamp.



Cagliari vinder kampen

Italien serie A, klokken 18:00

Odds 2,10 er fundet hos Bethard





Barcelona - Leganes

Barcelona har i den seneste par kampe vundet klart på papiret, men spillet har ikke været overbevisende offensivt, og det bør åbne for et fint spil i denne kamp. Leganes har sine udprægede styrker defensivt, mens de modsat ikke skaber alverden den anden vej. Af samme grund er det også svært at se gæsterne score, men modsat ligger det heller ikke kortene, at Barcelona kører dem over med tanke på det hårde januar-program. Fire af sæsonens sejre på Camp Nou har været med maksimalt tre mål i kampen og det kunne godt ligne gang nummer fem.



Barcelona vinder og under 3,5 mål i kampen

Spanien Primera Division, klokken 20:45

Odds 2,22 er fundet hos NordicBet



Ændringer i de angivne odds kan forekomme

