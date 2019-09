Brabrand - FC Sydvest

Top mod bund, hvor der skal være værdi på bundholdet. Brabrand ligger godt nok med i toppen, men de har også haft marginalerne i et par kampe, og i løbet af ugen har man mistet profilen Lukas Enevoldsen og spillet pokalkamp, hvilket ikke taler for dem i denne kamp. De vinder også sjældent stort hjemme med tre af de seneste 14 kampe på eget græs med sejre på mere end ét mål. Sydvest har ikke så dårligt hold endda, og kun én gang i sæsonen har de tabt med mere end ét mål. Derfor bør der være lidt værdi at hente på gæsterne hér.



FC Sydvest taber med maksimalt ét mål

Danmark 2. division pulje 2, klokken 14:00

Oddset 1,66 er fundet hos Bet365



Bristol Rovers - Accrington Stanley

Møde mellem to hold, der har præsteret klart bedst på eget græs i denne sæson. Siden topscorer Jonson Clarke-Harris kom tilbage fra skade, har Bristol Rovers vundet begge hjemmekampe klart, og havde i øvrigt Brighton på krogen i Carabao Cup. De møder her et Accrington-hold, som indtil videre har vist meget lidt på fremmed græs. De har scoret én gang og fået ét point i tre udekampe, og det begge dele kom mod sejrsløse Wimbledon. Hvad værre er, så har præstationerne ikke været til meget mere, hvorfor Bristol Rovers bør være et fint spil hér.



Bristol Rovers vinder kampen

England - League One, klokken 16:00

Oddset 2,15 er fundet hos Bet365



England - Bulgarien

England er kæmpefavoritter og ender formentlig også med at vinde kampen sikkert, men det virker alligevel som en frisk betaling på, at Bulgarien får scoret. De er et relativt offensivt indstillet hold, som ofte scorer i deres kampe. De har scoret i samtlige kampe i denne kvalifikation og gjorde det også i fem af seks kampe i Nations League - dertil kommer, at man i den seneste VM-kvalifikation scorede mod både Holland og Frankrig på udebane. Det taler imod spillet, at England ret ofte vinder til nul på Wembley, men oddset er for højt til at lade ligge.



Begge hold scorer i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 18:00

Oddset 3,25 er fundet hos Bet365

