Paris SG - Real Madrid

Det virker som en overraskende høj pris på mange mål i denne kamp. Real Madrid har set klart stærkere ud offensivt end defensiv i denne sæson, og har endda denne gang alle sine offensive esser med, da Gareth Bale er fri fra karantæne i forhold til weekendens kamp og Eden Hazard er skadesfri, mens Sergio Ramos må stå over med karantæne. Det er et minus for spillet, at Neymar har karantæne, mens Kylian Mbappé er tvivlsom med en skade. Som de to hold spiller, bør man kunne forvente en åben kamp med mindst tre scoringer i kampen.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,60 er fundet hos Betfair Sportsbook



Olympiakos - Tottenham

Olympiakos har set stærke ud indtil videre, og selv om modstanden i kvalifikationen har været noget dårligere end Tottenham, har man stadig et offensivt indstillet hold, som næppe kommer ud for at pakke sig på hjemmebane. Det bør give en åben kamp. Tottenham-offensiven så stærk ud mod Crystal Palace, og det har hjulpet, at Christian Eriksens situation er afklaret og Heung Min Son er klar efter han var ude i starten af sæsonen. De bør kunne straffe Olympiakos’ forventelige offensive tilgang og så er vi godt på vej mod mindst tre scoringer her.



Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 18:55

Oddset 1,95 er fundet hos Betfair Sportsbook



Bayern München - Røde Stjerne

Bayern München er i sagens natur meget store favoritter i denne kamp, men man skal langt fra afvise, at gæsterne kan komme på tavlen. Bayerns defensiv har ikke været prangende i denne sæson og kun i én af de fire kampe i Bundesligaen har man holdt modstanderen fra scoring. I sidste sæson lukkede man i gruppespillet mål ind mod Benfica, og Crvena Zvezda har vist sig som et udmærket omstillingshold, og har scoret i samtlige kampe i kvalifikationen, ligesom de sidste år scorede i udekampene mod PSG og Napoli. Flot betaling hér.



Begge hold scorer i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 2,75 er fundet hos Betfair Sportsbook