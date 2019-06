Fodbold-Danmark jublede mandag aften, da herrelandsholdet i fodbold vandt en flot sejr over Georgien på 5-1 i Parken.

Og for en Oddset-spiller i Charlottenlund gav den store vindermargin formentlig grund til ekstra meget jubel. Oddseren havde spillet på ’over 4,5 mål’ på fem EM-kvalifikationskampe på den samme kupon. Den vilde kupon gav et samlet odds på hele 21.505,1 gange pengene. Så da Danmark scorede sit fjerde mål, forvandlede spillerens 12 kroners indskud sig pludselig til fantastiske 258.073 kr.

Den dygtige spiller var dog ikke den eneste, der kunne juble over en god Oddset-kupon mandag aften.

Det var absolut både landsholdets og Oddset-spillernes aften. Rigtig mange af Oddset-spillerens favoritter gik hjem, så mange har siddet med en vinderkupon efter slutfløjt - selvom få selvfølgelig har haft så god en kupon som Oddset-spilleren fra Charlottenlund, siger Jens Nielsen, Sportspilschef i Danske Licens Spil og forsætter.

Danskernes indskud lå generelt på hjemmesejr og på storsejre. Samtidig scorede favoritspillerne Christian Eriksen, Yussuf Poulsen og Kasper Dolberg, den sidste endda to gange, så Oddset-spillerne høstede samlet set et overskud på over 9 mio. kr. på mandagens store danske fodboldaften.