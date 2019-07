Algeriet - Guinea

Det er svært ikke at gå i retning af favoritten i denne kamp. Algeriet har været meget overbevisende i de første tre kampe, hvor specielt sejren over stærke Senegal imponerer. De har endnu ikke lukket mål ind, og den varme og tørre luft i nabolandet Egypten passer dem fint. Guinea er ikke noget dårligt hold, men de har ikke imponeret indtil videre, og eneste sejr i gruppespillet kom da også over svage Burundi. Mod klassemodstand virker defensiven for dårlig, og får Algeriet først scoret, er der særdeles gode chancer for, at det også vil række til sejren.



Algeriet vinder kampen

African Cup of Nations, klokken 21:00

Oddset 1,70 er fundet hos Bet365



Boden - Linköping

Bund mod top, men kigger vi på formen alene, skiller ikke ret meget de to hold ad. Linköping startede sæsonen forrygende ud, men er siden gået helt i stå med blot én sejr i de seneste ni kampe og på fremmed græs er det blot blevet til to sejre i otte forsøg. Boden derimod er kommet i gang efter en katastrofal sæsonstart og har hentet point i fire af de seneste seks kampe og er relativt stærke hjemme. Oveni venter der Linköping en udebanetur på knap 900 kilometer, hvilket alt andet lige også gør Bodens hjemmebanefordel relativt stor.



Boden taber ikke kampen

Sverige - Division 1 Norra, klokken 20:45

Oddset 2,05 er fundet hos Danske Spil



Norrköping - Häcken

Norrköping har spillet godt længe, og deres høje presspil fungerer mod de hold, der gerne vil spille fodbold med dem. Det ville Sirius ikke senest, og derfor fik man brudt den fine serie af resultater, men nu gælder det så den store ønskemodstander. Häcken har man nu slået seks gange på stribe, og det kan sagtens blive alle gode gange syv. Gæsterne har nemlig to vigtige i karantæne i form af Alexander Faltsetas og Ahmed Yasin og har ikke imponeret mod de øvrige tophold i rækken. Derfor virker oddset en smule for højt på hjemmesejren.

Norrköping vinder kampen

Sverige - Allsvenskan, klokken 15:00

Oddset 2,37 er fundet hos NordicBet