Brøndbys kampe er normalt lig med mange mål, men sådan behøver det ikke blive i weekendens Superliga-runde, hvis man skal tro Bettingklubbens faste eksperter, Nicolai Baldorf og Steffen Dam.

I B.T.s podcast Bettingklubben, hvori de to eksperter hver uge serverer i alt seks spilforslag for lytterne, foreslår Nicolai Baldorf et spil på ’under 2,5 mål’ i opgøret mellem Brøndby og AGF til odds 2,45. Baldorf forventer nemlig ikke mange mål lige i dén kamp.

»Det er et langskud, det erkender jeg, siger Nicolai Baldorf, der satser 100 kroner, og fortsætter: - Som oftest er Brøndby et ’over-hold’ med mange mål i deres kampe, men hvis man ser på deres seneste opgør, har de ikke været så åbne igen. Expected goals i kampen mod AaB, der endte 2-1 til Brøndby, lå ikke ret højt, og tempoet var i min verden heller ikke sindssygt højt, som vi kender det fra Brøndbys kampe, selvom AaB også ramte stangen et par gange.«

Baldorf mener, at AGF har en anden tilgang til kampene, når aarhusianerne trækker i tøjet på udebane, og det er et godt argument for spillet, siger han og henviser til sidste sæsons kamp på Brøndby Stadion mellem de to mandskaber.

Bettingklubben, B.T.s betting-podcast, der hver torsdag udkommer med brandvarme spilforslag til lytterne. I studiet sidder vært Søren Paaske (th) og eksperterne, Steffen Dam og Nicolai Baldorf (tv), der hver især kommer med deres bud på de tre bedste spil i løbet af de kommende dage Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bettingklubben, B.T.s betting-podcast, der hver torsdag udkommer med brandvarme spilforslag til lytterne. I studiet sidder vært Søren Paaske (th) og eksperterne, Steffen Dam og Nicolai Baldorf (tv), der hver især kommer med deres bud på de tre bedste spil i løbet af de kommende dage Foto: Bax Lindhardt

»Det var en rigtig kedelig kamp, der endte 2-0 til Brøndby. Det ene af målene blev scoret på et vanvittigt langskud af Dominik Kaiser.«

Steffen Dam tilslutter sig Nicolai Baldorfs spiltip, selvom Jesper Juelsgård, AGFs normalt faste midterforsvarer, er ude med en skade.

»Jeg tror ikke, det er en ulempe for dette spil. Frederik Tingager kommer formentlig ind i stedet, og han er lige så god defensivt, men til gengæld kommer AGF til at savne Juelsgårds venstrefod i det opbyggende spil. Og de to kampe, at Nicklas Backman er startet inde efter sin skade, har AGF lukket nul mål ind i begge kampe, så jeg er helt enig i Baldorfs spil.«

I podcasten har eksperterne også tips med fra Premier League, der blandt andet involverer en tidligere Brøndby-bomber, Teemu Pukki fra Norwich.