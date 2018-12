OB - AaB

Der skal være gode chancer for mindst tre mål i denne kamp. AaB spiller noget mere direkte under Jacob Friis og de to første kampe under ham har været voldsomt underholdende. Her står man uden karantæneramte Jores Okore, hvilket bør være en fordel for et spil på mange mål. OB har været knap så målrige på det seneste, men det er stadig et fint defensivt hold, som i hvert fald i den omvendte kamp skabte pænt med chancer mod AaB og da også scorede to gange. Derfor kunne det godt ligne en målrig start på årets sidste Superliga-runde.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,85 er fundet hos Bwin



Celta Vigo - Leganes

Det er en overraskende høj betaling, man får på mindst tre mål i denne kamp. Celta er et af de mest målrige hold i rækken med et snit på 3,47 mål per kamp, og man har scoret i 14 af sæsonens 15 første kampe. Der skal med andre ord være ret gode chancer for en Celta-scoring og så er spørgsmålet så, om Leganes kommer på tavlen. De viste glimrende takter i omstillingsspillet, da man senest vandt i Valladolid og har virket i klar bedring, siden den meget dårlige sæsonstart. Med tanke på, hvordan Celta normalt spiller, er dette spil ret interessant.

Begge hold scorer i kampen

Spanien - Primera Division, klokken 21:00

Oddset 2,05 er fundet hos Bwin





Willem II - ADO Den Haag

Bundopgør fra Holland med en alt for stor favorit. Willem II har været elendige hjemme det meste af sæsonen, hvilket de understregede mod Heerenveen efter en forfærdelig præstation, hvir man fortjent tabte stort. Runden inden slog man så godt nok AZ på udebane, men det var helt og aldeles misvisende efter spil og chancer. Her er vigtige Freek Heerkens i karantæne, hvilket ikke gør tingene bedre. Den Haag er ikke fantastiske, men de spillede godt mod De Graafschap og burde have vundet og skal ikke være så undertippede hér.

Den Haag vinder kampen

Holland - Æresdivisionen, klokken 20:00

Oddset 3,55 er fundet hos Unibet