RANDERS FC - AC HORSENS

Det ligner ikke mange mål i denne kamp. Randers har fundet tilbage til de gamle dyder med at satse på typer med forcer i det defensive del af spillet og selv om kampen i Esbjerg endte med flere end to mål, var det bestemt ikke nogen chancerig kamp. Horsens har det svært offensivt for tiden og har kun scoret i en af de seneste fem kampe. Dertil kommer, at begge hold er stærke fysiske, så det mere end lugter af en kamp med et hav af dueller, hvor eventuelle scoringer skal komme efter dødbolde. Derfor er det svært at se mange mål komme hér.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

Oddset 1,75 er fundet hos Bet365



KARLSKOGA - KRISTIANSTAD

Der bør være klasseforskel på de to hold i denne kamp. Karlskoga er et af de bedre hold i rækken, og kom da også planmæssigt fra start med en klar sejr over Almtuna. De møder oprykkerne fra Kristianstad, som de fleste forventer får en meget svær sæson. De lagde fra land med uafgjort mod Tingsryd, som også forventes en svær sæson, og præstationen dér giver ikke store forhåbninger om at skabe overraskelsen i Karlskoga. Og skal Kristianstad først frem og satse, bør de skabe gode muligheder for Karlskoga til at sikre en sejr på mindst to mål.



Karlskoga vinder med mere end ét mål

Sverige - HockeyAllsvenskan, klokken 19:00

Oddset 2,00 er fundet hos Danske Spil



SPORTING - FAMALICAO

Famalicao har været den store overraskelse i Portugal. Oprykkerne ligger på andenpladsen og har ikke tabt endnu - og her kommer så den første alvorlige prøvelse på, om de så også er langtidsholdbare. Sporting har på ingen måde imponeret i de første fem kampe i sæsonen, og oven i er holdets store offensive profil Bruno Fernandes i karantæne hér, hvilket også er et stort tab. Man brugte også mange kræfter torsdag på Europa League i Holland, så selv om Sporting selvfølgelig er favoritter, ligger overraskelsen ikke voldsomt langt væk. Spil X2.

Famalicao får point i kampen

Portugal - Primeira Liga, klokken 22:00

Oddset 2,50 er fundet hos Unibet (asian +0,5)