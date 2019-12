Lyngby - Silkeborg

Overraskende pæn betaling på få mål i denne kamp. Silkeborg er blevet noget bedre defensivt, og holdets seneste seks kampe har faktisk alle indeholdt maksimalt tre scoringer. Banen i Lyngby er ikke fantastisk, hvilket også burde tale i retning af få scoringer, og så er Lyngby normalt heller ikke noget voldsomt underholdende hold. I hvert fald er hele ni af de første 10 kampe på Lyngby Stadion gået under denne mållinje, og de to indbyrdes møder i sidste sæson på denne bane endte tilsammen med tre scoringer. Derfor er betalingen flot på »under 3,5 mål«.



Under 3,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 14:00

Oddset 1,60 er fundet hos Danske Spil



Arsenal - Manchester City

Arsenal fik endelig lidt medvind mod West Ham, men man står stadig tilbage med indtrykket af et hold, som er klart bedst offensivt, selv om man nu endelig fik bænket den defensivt meget usikre David Luiz. Manchester City mangler godt nok Sergio Agüero, men de bør være stærke nok uden til at sætte Arsenal-defensiven under et massivt pres, de næppe kan modstå. Oveni må Arsenal i forhold til sidst undvære Granit Xhaka og Kieran Tierney, hvilket er defensive svækkelser, mens City nu har lukket mål ind i 10 kampe i træk i alle turneringer.



Over 3,5 mål i kampen

England - Premier League, klokken 17:30

Oddset 1,91 er fundet hos Bwin



AC Horsens - Sønderjyske

Opgør mellem to hold, der ikke præsterer fantastisk for tiden, og som har en klar tendens til at blive tætte og målfattige. Siden starten af 2018 har de mødtes fem gange - alle fem gange med maksimalt to mål og hele tre af gangene uden at finde en vinder. Tilmed har kampen stor betydning, da det handler om at blive blandt de 11 øverste i grundspillet og dermed stort set være sikker på at undgå direkte nedrykning, når slutspillet starter, så begge hold lever fint med kryds og oveni har Sønderjyske karantæne til topscorer Christian Jakobsen.

Kampen ender uafgjort

Danmark - Superliga, klokken 12:00

Oddset 3,30 er fundet hos Bet365



Hør seneste udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet' her​