Hibernian - Dundee FC

Hibernian kommer godt nok fra en dårlig periode med kun ét point i fire kampe, men det var også fire kampe mod tophold. Her gælder det rækkens dårligste mandskab, og det bør ikke volde Hibernian i stærkeste opstilling de store problemer. Dundee FC har været helt håbløse med 12 nederlag i 14 kampe - eneste to kampe med point har været mod de to andre bundhold Hamilton og St. Mirren. Hibernian var helt overlegne i den omvendte kamp og har da også vundet samtlige fire kampe mod bundholdene, hvorfor 1-tallet virker ret oplagt.

Hibernian vinder kampen

Skotland Premier League, klokken 16:00

Fulham - Southampton

Der kan ofte være værdi at hente på et managerskifte, når klubben vælger at gå i en helt anden retning, og det kan også blive tilfældet hér. Fulham har skiftet meget offensive Slavisa Jokanovic ud med noget mere defensive Claudio Ranieri, og det bør man allerede kunne se fra denne kamp. Oveni er der tale om en bundkamp, hvor begge hold godt kan leve med uafgjort, og i forvejen er Southampton et hold, der slider med at skabe chancer og i øvrigt er svækkede offensivt af en skade til Danny Ings, mens Ryan Bertrand har karantæne. Gå efter få mål.

Under 2,5 mål i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Hertha Berlin - Hoffenheim

Hertha Berlin er gået i stå efter en flot start på sæsonen, og specielt defensivt har den været gal. Det bliver næppe bedre til denne kamp, for dels møder de et offensivt stærkt mandskab og dels har de store defensive problemer. Lukas Klunter, Niklas Stark og Karim Rekik er alle skadede, mens Max Mittelstadt har karantæne og dermed mangler man stort set hele den foretrukne bagkæde. Det bør blive for tungt mod Hoffenheims frygtede offensiv, men modsat giver Hoffenheim også en del chancer væk, og det bør Hertha kunne udnytte.

Over 3,5 mål i kampen

Tyskland 1. Bundesliga, klokken 15:30

