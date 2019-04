FC Nordsjælland - FC Midtjylland

Der er nærmest garanti for et hav af chancer, når de her to hold mødes, og det var også tilfældet i den seneste kamp, selv om den endte uden mål. Begge hold kan oveni kun bruge sejren til noget, så man må gå ud fra, at begge trænere vil satse ved uafgjort mod slutningen af kampen. Der er heller ingen offensive afbræk i begge lejre, og selv om det er et minus for spillet, at Victor Nelsson er tilbage i den nordsjællandske defensiv, er det stadig et hold, der kan true den tunge FCM-bagkæde, mens de modsat har det meget svært selv med midtjydernes fysik.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Odds 1,42 er fundet hos NordicBet



Betis - Espanyol

Betis har tabt tre kampe på stribe, men på nær den seneste kamp mod Levante har man spillet ganske fornuftigt. Det lysner også på skadesfronten, og derfor er det svært at se, at Betis ikke skal være større favoritter i denne kamp. Espanyol er godt nok ubesejrede i fem kampe, men de er normalt ret dårlige på udebane, hvor de kun to gange i hele sæsonen har vundet - og det over to af holdene fra bund fire. Betis spiller fremragende, når det kører for dem, og de er i tæt på stærkeste opstilling, mens gæsterne har Esteban Granero i karantæne.

Betis vinder kampen

Spanien Primera Division, klokken 21:00

Odds 2,20 er fundet hos Bethard



Duisburg - Bielefeld

Weekenden var ikke god for Duisburg. De andre bundhold vandt nemlig, og derfor er de pisket til sejr i denne kamp. Det bør de så også have gode chancer for at gøre. Duisburg leverede nemlig en ret opløftende præstation mod Sandhausen i en kamp, hvor de i store dele af opgøret var bedst, og de skal op imod et Bielefeld-hold, som ikke har mere at spille for i denne sæson. De mangler formentlig også stadig vigtige Jóan Símun Edmundsson, og selv om Duisburg ikke har imponeret hjemme i denne sæson, bør motivationen gøre forskellen i denne kamp.

Duisburg vinder kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 20:30

Odds 2,65 er fundet hos Bwin

Ændringer i de angivne odds kan forekomme