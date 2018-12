FC Nordsjælland - AGF

Det er et overraskende højt odds, man får på mindst tre mål i denne kamp. FC Nordsjælland har alle de offensive kræfter klar, og er normalt ret målrige hjemme på Farum Park, hvor man har snittet 3,22 mål per kamp i denne sæson, og flere af de målfattige kampe ligger tidligt i sæsonen, hvor Godsway Donyoh var ude. De møder her et AGF-hold, der har haft store problemer defensivt siden Nicklas Backman blev skadet og Aleksandar Jovanovic blev solgt. Hele 21 mål har man lukket ind i 11 kampe siden da, så det ligger i kortene, at vi får mange mål i aften.



Over 2,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,72 er fundet hos Unibet



Everton - Watford

Watford så stærke ud i starten af sæsonen, hvor man lagde fra land med fire sejre på stribe. Siden da har man præsteret som et bundhold, og den formmæssige fordel, man virkede til at have i starten af sæsonen, virker til at være væk nu. Oveni har Etienne Capoue karantæne, hvilket er et klart tab for gæsterne. Everton har set stærke ud i et stykke tid, hvis vi ser bort fra det uafgjorte resultat mod Newcastle, og kan komme i mere eller mindre stærkeste opstilling. Oveni har Watford det normalt meget svært på Goodison, så godkendt odds på 1-tallet.

Everton vinder kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 1,80 er fundet hos Betfair Sportsbook



Jong AZ - Telstar