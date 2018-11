FC Midtjylland - Vejle

FC Midtjylland er kommet ud med et meget offensivt udtryk under Kenneth Andersen som træner og det ændrer sig næppe mod oprykkerne. Af samme grund skal der være særdeles gode muligheder for mindst tre scoringer. Syv gange i træk er FC Midtjyllands hjemmekampe endt med mindst tre mål, og i langt de fleste kampe har der også været masser af chancer. Vejle får topscorer Allan Sousa med igen, og i de første to møder med de to tophold har man grebet tingene overraskende offensivt an. Derfor bør der være lagt op til en målrig kamp.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 18:00

Næstved - Hvidovre

Efter en kort opblussen, er Hvidovre gået i stå igen. Holdet er dog stadig fint, og har håb om, at vigtige Malte Killerich bliver klar til dette opgør. De har godt nok haft det svært på udebane i denne sæson, men her skal de have gode chancer for sejr. Næstved ligger godt nok nummer tre, men specielt i den seneste hjemmekamp mod Lyngby var de decideret heldige, og kigger vi på ren kvalitet hos de to hold, er gæsternes på niveau med Næstveds. Endelig skulle værterne mangle topscorer Finnur Justinussen, så alt andet lige bør X2 være fint hér.

Hvidovre får point i kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Kalmar - AIK

Det er en heftig betaling man får sig på uafgjort i denne kamp. AIK er nemlig svenske mestre med uafgjort, hvis blot Norr-köping ikke vinder med 10 mål over Häcken, og mon ikke de godt tør løbe an på det. I forvejen har AIK vist klare tegn på nervøsitet på det seneste, hvor man mod Sundsvall senest ikke kunne formå at score det forløsende guld-mål og fire af de seneste fem kampe er da også endt uden vinder. Kalmar har ikke det vilde på spil, men kommer dog i hæderlig form med tre kampe uden nederlag. Derfor meget fin betaling på krydset.

Kampen ender uafgjort

Sverige Allsvenskan, klokken 15:00

