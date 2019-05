Helsingør - Lyngby

Speciel kamp mellem to hold, som kun kan bruge en sejr til noget. Helsingør skal vinde og så bruge hjælp fra Fredericia, hvis de skal forny billetten til den næstbedste række, og alt andet lige må det mirakuløse comeback i Nykøbing Falster give blod på tanden. Lyngby har en reel mulighed for at komme i playoff, men med mindre Næstved dummer sig mod Thisted, kan de også kun bruge sejr til noget. Det er altid et godt udgangspunkt for et spil på mange mål, at begge hold vil kaste alt frem med uafgjort, og det bør blive en åben og målrig kamp.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Canada - Tjekkiet

Canada kom i overraskende store problemer mod Schweiz i kvartfinalen, og det er måske derfor, at man får så højt et odds på det stjernebesatte hold med lutter NHL-spillere. De har dog ellers set bedre og bedre ud som turneringen skred frem, og møder her et tjekkisk hold, som bør være mindst et niveau under dem. Tjekkerne havde den svageste modstander i kvartfinalerne med Tyskland, og de var ikke i nærheden af point, da de mødte russerne. Tjekkiet har halv hjemmebane i Slovakiet, hvilket taler imod spillet, men på klassen alene skal 1-tallet prøves.

Canada vinder kampen

Ishockey VM, klokken 19:15

Frankrig U20 - Saudi Arabien U20

Første kamp for de to hold ved VM, og den kan godt blive mere tæt end de fleste forudser. Frankrig har et på papiret stærkt hold, men i optaktsfasen måtte man blandt andet nøjes med uafgjort mod USA, og det kan ofte blive nervøst i den første kamp ved en slutrunde. Saudi Arabien vandt suverænt det asiatiske mesterskab, og ved sidste VM-slutrunde kom de endda videre til anden runde. De bød det stærke Portugal-hold ganske fint op til dans i den sidste testkamp, og til oddset er det svært ikke at kigge i retning af Saudi Arabien i denne kamp.

Saudi Arabien taber med maksimalt ét mål

Fodbold Under 20 VM, klokken 18:00

