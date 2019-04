MSV Duisburg - 1.FC Köln

Köln har sikker kurs mod oprykning, og har da også det klart bedste hold i rækken. Man er oppe på nu seks sejre på stribe, og selv om man mandag har topkamp mod HSV, bør man stadig komme ud til denne kamp i stærkeste opstilling. Det bør i så fald komme relativt nemt til de tre point, for Duisburg ligner i den grad en nedrykker. Præstationen mod Ingolstadt var under al kritik, og oven i mangler man et par forsvarere Dustin Bomheuer og Sebastian Neumann på grund af skader. Udesejren i denne kamp ligner et af dagens mest sikre spil.

1.FC Köln vinder kampen

Tyskland - 2. Bundesliga, klokken 18:30

Ajax - Juventus

Der skal være gode chancer for mindst tre mål hér. Ajax kommer ud med en meget offensiv tilgang til kampen, og både mod Bayern og Real Madrid hjemme skabte de masser af chancer og mål. De møder et Juventus-hold, som godt nok er stærke defensivt, men modsat også har en frygtet offensiv og oven i forventer at have Cristiano Ronaldo fit for fight til denne kamp. Ajax har en defensiv karantæne til Noussair Mazraoui, og Juventus den fart og styrke i omstillingerne, der skal til for at straffe Ajax’ offensive tilgang. Fin betaling på mindst tre scoringer.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Brentford - Ipswich

Sæsonen er reelt set slut for Brentford, som ligger placeret lunt i midten af tabellen. Det har man også kunnet se på resultaterne, hvor Brentford ikke har vundet de seneste fem kampe, og derfor er det svært at se, hvorfor de skal være så store favoritter hér. Ipswich ligger godt nok sidst og er næsten sikker på nedrykning, men de har præsteret ganske godt i de seneste par måneder, hvor man kun har tabt to af ni kampe og endda er ubesejrede på fremmed græs i to måneder. Derfor giver det fin mening at spille på, at gæsterne får mindst ét point.

Ipswich får point i kampen

England - The Championship, klokken 20:45

