ATALANTA - DINAMO ZAGREB

Det er meget svært ikke at se mål i denne kamp. Atalanta er reelt set færdige i Europa, hvis de ikke vinder denne kamp, og de er i forvejen et hold, der har deres klare kvaliteter offensivt. Indtil videre er 13 af holdets 17 kampe endt med mindst tre mål, og nu hvor de er pisket frem, bør det give en meget åben fodboldkamp. Dinamo Zagreb skal også helst vinde kampen, hvis de vil nå top to og indtil videre har deres kampe i gruppen også været særdeles målrige. Gæsterne mangler Nikola Moro på grund af karantæne, hvilket er en fordel for spillet.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

GALATASARAY - CLUB BRÜGGE

Club Brügge skal vinde denne kamp og håbe på hjælp fra PSG, hvis de skal have chancen for at gå videre, men modsat kan et nederlag sende dem helt ud af Europa, så de kommer næppe til at satse i denne kamp, før de får en melding om, at Real Madrid er bagud. Galatasaray skal op og vinde, hvis de vil videre, men de har haft store scoringsproblemer i denne sæson og er da også uden mål efter de første fire kampe i gruppespillet. Den omvendte kamp endte uden mål, og oddset på uafgjort efter første halvleg virker til den høje side.



Uafgjort efter første halvleg

UEFA - Champions League, klokken 18:55

JUVENTUS - ATLETICO MADRID

Der bør være gode chancer for en målløs første halvleg mellem de to hold. Juventus vinder gruppen med uafgjort, så de har ikke det store behov for at skulle ud og satse det vilde fra start, og det samme bør gælde Atletico Madrid. De er nemlig videre med uafgjort, hvis der ikke kommer en vinder i den anden kamp i gruppen, og derfor vil en eventuel satsning på at vinde kampen først komme i anden halvleg. Tilmed kender de to hold hinanden godt med fjerde møde på to år, og i tre af de kampe er de to hold gået til pausen uden scoringer. Flot odds på det udfald.



0-0 efter første halvleg

UEFA - Champions League, klokken 21:00

