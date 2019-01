IRAN - YEMEN

Der blev godt nok scoret tre mål i Irans sidste testkamp mod Qatar, men det var ikke fordi det var et decideret chanceorgie. Iran er dog ikke glade for at spille på udebane, hvor opbakningen fra tilskuerne er væsentlig mindre, end tilfældet er i Teheran. Iranerne har således kun scoret over ét mål to gange siden 2016 på udebane, og det hænger pænt sammen med holdets defensive spillestil. Yemen er ikke noget stort fodboldhold, men defensiven er ikke så tosset, og man er vant til at spille uden for landets grænser, da man ikke har spillet i Yemen i flere år.

Under 3,5 mål i kampen

International - Asia Cup, klokken 17:00

Oddset 1,58 er fundet hos Unibet



WOLVERHAMPTON - LIVERPOOL

Det er en lille lækkerbisken, der venter i aften mellem Wolverhampton og Liverpool, men det behøver nødvendigvis ikke at blive underholdende. Klopp har bebudet ændringer i startopstillingen, hvor Firmino, Mané og Salah alle ventes at sidde over, og så ligner dette et meget interessant spil. Wolverhampton svinger meget i sit spil, og selv om man kan spille frit, så bliver det svært at lirke Liverpools defensiv op. De mødtes for få uger siden, hvor hjemmeholdet ikke skabte nogen nævneværdige chancer, og dette kan sagtens blive målfattigt.

Under 2,5 mål i kampen

England - FA Cup, klokken 20:45

Oddset 1,95 er fundet hos Bet365



CELTA VIGO - ATHLETIC BILBAO

Både Celta Vigo og Athletic Bilbao har gang i en skuffende sæson. Til kampen er hjemmeholdet uden sit bedste våben Iago Aspas, der sidder over med en skade i læggen, og det må gøre ondt hos værterne. Udeholdet må undvære midtbanespilleren Raúl Garcia, og det tæller både for og imod spillet, men det er ganske sikkert, at Bilbao vil satse på deres defensive organisation holder. Begge hold sluttede 2018 af skuffende, og efter pausen kan der sagtens være noget rust, som skal bankes af, og da begge lever med krydset, er prisen interessant.

Kampen ender uafgjort

Spanien - La Liga, klokken 21:00

Oddset 3,30 er fundet hos Betfair Sportsbook