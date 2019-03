HANSA ROSTOCK - HALLESCHER FC

Oddset er ikke voldsomt højt, men modsat er det også svært at se, hvordan dette østtyske derby skal ende i en målfest. Hansa Rostock har en elendig bane og oven i er det et hold, der er klart bedre defensivt end offensivt. I de sidste 10 kampe er blot én af Rostocks endt med mere end tre mål, og hjemme på den elendige bane er seks kampe i træk endt målfattigt. Hallescher lever på en stærk defensiv og er et af de mest målfattige hold i rækken og specielt på udebane snitter man blot 1,92 mål per kamp. Derfor bør få mål her være glimrende.

Under 2,5 mål i kampen

Tyskland - 3. Liga, klokken 19:00

Oddset 1,55 er fundet hos Betfair Sportsbook

MANSFIELD - LINCOLN

Mansfield er det bedste defensive hold i League Two overhovedet, og hjemme har de blot lukket 10 mål ind i 18 kampe. Nu er det så rækkens tophold, der kommer forbi til en meget vigtig kamp i spillet om de direkte oprykningspladser, og det kan nemt få kampen til at blive meget fysisk og nervøs, hvor begge lejre helst ikke vil blotte sig. Lincoln er i øvrigt det hold, der lukker færrest mål ind på udebane, og Lincoln skulle oven i få den stærke forsvarer Jason Shackell klar igen efter en skade. Derfor mere end ligner det her en taktisk affære uden ret mange scoringer.

Under 2,5 mål i kampen

England - League Two, klokken 20:45

Oddset 1,80 er fundet hos Betfair Sportsbook

PORDENONE - MONZA

Denne række er meget speciel i og med, at den er ekstremt målfattig, og da begge hold lever fint med uafgjort i denne kamp, virker krydset ret oplagt. Pordenone er gået lidt i stå med pointtab i tre af de seneste seks hjemmekampe, men har stadig et pænt forspring ned til forfølgerne og er som sådan ikke presset til at gå efter sejren. Monza er meget defensive ude, hvor de kun snitter lidt over ét mål per kamp, og udekampen mod det suveræne tophold er en af dem, som de helt sikkert sælger for kryds. Derfor virker en pointdeling som et fint spil.

Kampen ender uafgjort

Italien - Serie C, Girone B, klokken 20:45

Oddset 3,00 er fundet hos Bet365