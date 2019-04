JUVENTUS - AJAX

En meget flot betaling på, at begge hold kommer på tavlen i Torino. Ajax skal frem på banen, og de har vist tidligere i turneringen, at man ikke er bange for at angribe på de helt store europæiske udebaner. Både imod Real Madrid og Bayern München kom man på måltavlen, og viste op til flere gange smukt offensivt spil. Juventus er naturligvis en svær opgave, men med tanke på, hvor mange chancer Ajax kreerede i Amsterdam, bør de kommer på tavlen. Juventus er utroligt stærke på eget græs, hvor man har scoret i alle hjemmekampe denne sæson.

Begge hold scorer i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,80 er fundet hos Betfair Sportsbook

BRIGHTON - CARDIFF

Sæsonens med afstand vigtigste kamp for begge mandskaber, hvor et pointtab til Cardiff kan få alvorlige konsekvenser. Gæsterne har fem point op til netop Brighton på den anden side af nedrykningsstregen, så det ville overraske, hvis de kom blæsende ud fra start, for kommer man først bagud, bliver det svært at komme tilbage. Derfor bør det blive en afventende første halvleg, hvor Cardiffs første prioritet bliver at holde hjemmeholdet fra chancer. Og da Neil Warnocks tropper ikke er de skarpeste i front, ligner det en pointdeling ved pausefløjtet.

Uafgjort efter første halvleg

England - Premier League, klokken 20:45

Oddset 2,00 er fundet hos Bet365

BARCELONA - MANCHESTER UNITED

Godt nok behøver Barcelona ikke at komme frem i denne kamp, men kampbilledet i aften på Camp Nou bliver nok ikke meget anderledes end det, vi så på Old Trafford. Dertil er Manchester United ganske enkelt ikke gode nok på bolden til at dominere en kamp mod et hold af Barcelonas klasse. Og så skal man heller ikke glemme, at Solskjærs tropper var heldige i Paris, og havde egentlig ikke mange chancer i åbent spil, som man spillede sig frem til. Magien er væk hos United, og det ligner en lang aften i Barcelona, hvor vi går efter en klar hjemmesejr.

Barcelona vinder til nul

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 2,55 er fundet hos Danske Spil