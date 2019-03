FC MIDTJYLLAND - FC NORDSJÆLLAND

Der er nærmest garanti for mange mål, når de to hold tørner sammen, og det bør også blive tilfældet i denne kamp. Hele 11 af de 12 seneste indbyrdes kampe er endt med mange mål, og ser man på de indbyrdes kampe, er de nærmest hver eneste gang chancerige. FCN har i alle deres forårskampe skabt mange chancer, mens FCM gør det samme, når de spiller hjemme på MCH Arena. Oven i slipper Paul Onuachu for karantæne, hvilket heller ikke skal være nogen ulempe for dette spil. Alt i alt er det meget svært ikke at se begge hold få scoret i denne kamp.

Begge hold scorer i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,61 er fundet hos Bet365

HAMBURGER SV - GREUTHER FÜRTH

Hamburger SV har ikke fået den håbede start på foråret, og hjemme har de haft det svært mod de hold, der stiller sig meget dybt. Fem af de seneste syv hjemmekampe er endt med maksimalt to mål, og i de to kampe med mange mål, var der ikke specielt mange chancer. Greuther Fürth er meget lidt farlige med sølle to mål i de sidste ni kampe - på et straffespark og en gigantisk målmandsfejl. Fürth kommer helt sikkert til at stå meget dybt og spille på

omstillinger, og selv om det er et minus, at HSV mangler

Orel Mangala, ligner få mål stadig et nt spil.

Under 2,5 mål i kampen

Tyskland - 2. Bundesliga, klokken 20:00

Oddset 2,05 er fundet hos Unibet

LEGANÉS - LEVANTE

For både Leganes og Levante handler sæsonen kun om én ting og det er forbliven i Primera Division. Leganes er et defensivt indstillet mandskab, og det kaster mange uafgjorte kampe af sig - faktisk er halvdelen af holdets hjemmekampe endt uden vinder. Levante er normalt et højtscorende hold, men efter en serie af dårlige resultater, har man valgt en mere defensiv tilgang til tingene, og senest skulle Real Madrid bruge to straffespark for at score mod Levante. Med tanke på, at begge hold lever fint med kryds, så er oddset for højt her.

Kampen ender uafgjort

Spanien - La Liga, klokken 21:00

Oddset 3,50 er fundet hos BetHard