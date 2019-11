AB - Esbjerg

Årets pokalturnering har vist, at forskellen på 2. division og Superligaen ikke er så stor igen, hvis først der roteres lidt på Superliga-holdet. Hverken FC København eller AGF formåede at vinde i ordinær tid mod et hold fra 2. division, og kun AaB formåede at vinde med mere end ét mål af de fem Superliga-hold, der var i aktion, og det var mod et af de dårligste hold netop nu i rækken. AB hører til blandt de bedre hold, og sendte Viborg ud i sidste runde, som niveaumæssigt er omkring Esbjerg. Skifter Esbjerg som forventet på flere pladser, skal AB spilles.

AB taber med maksimalt ét mål

Danmark - Sydbank Pokalen, klokken 18:00

Oddset 1,70 er fundet hos Danske Spil



Leverkusen - Atletico Madrid

Det er et pænt odds på, at begge hold ikke kommer på måltavlen. Atletico Madrids defensive styrke er kendt af de fleste, og man så i den omvendte kamp, at de formåede at lukke ned for Leverkusen i et i øvrigt ret chancefattigt opgør. Tilmed lever Atletico fint med uafgjort i denne kamp, hvorfor de næppe kommer til at efterlade meget rum til Leverkusen, som nok har en offensiv spillestil, men som ikke har imponeret med blot én scoring i de første tre kampe i gruppespillet, hvor Atletico for deres del kun har lukket mål ind i kampen mod Juventus.

Begge hold scorer - nej

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,95 er fundet hos Bet365



Dinamo Zagreb - Shakhtar Donetsk

Kroatiske Dinamo Zagreb har været den store overraskelse i gruppespillet, hvor man med en sejr i denne kamp kan tage et stort skridt videre i turneringen. Det skal de have gode chancer for at gøre. De kunne sagtens have vundet den omvendte kamp, og er normalt meget stærke hjemme, hvad Atalanta også fik at føle tidligere i turneringen. Normalt er Shakhtar ikke noget stort udehold, selv om vandt i Italien over Atalanta, men dels spiller Atalanta ikke på deres normale hjemmebane, og dels var Shakhtar heldige. Værdien bør være på Dinamo.