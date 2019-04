FC Porto - Liverpool

Liverpool har næsten afgjort opgøret efter 2-0 på Anfield, og det bør give et fint spil til returkampen. For Liverpool har Premier League nærmest højere prioritet end Champions League, og spørgsmålet er derfor, om man hviler et par profiler fra start i denne kamp. Uanset hvad lever Liverpool fint med et uafgjort resultat og endda et smalt nederlag, hvilket peger Portos vej. Selv om de har haft en heldig lodtrækning hertil, er de stadig et fremragende hjemmehold, hvilket de blandt andet viste mod Roma. Så værdien må være på et spil på, at Porto ikke taber.

FC Porto taber ikke kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,85 er fundet hos Bethard (asian +0,5)



AaB - Vendsyssel

AaB er allerede nu begyndt at kigge mod den kommende sæson, hvilket blandt andet betyder, at Kasper Pedersen ikke spiller, da han forlader AaB efter sæsonen. Det kan man godt se på banen, og selv om værterne på papiret har det bedre hold, er motivationen i den grad på gæsternes side. De kæmper nemlig hårdt for den tredjeplads i gruppespillet, der vil give dem en markant nemmere vej til forbliven, og Vendsyssel har præsteret godt i de seneste kampe, hvor de ikke har lignet en nedrykker. Derfor kigges her deres vej i det nordjyske opgør.

Vendsyssel får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 18:00

Oddset 1,92 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Burghausen - Augsburg II

Der bør være klar motivationsforskel i denne kamp. Augsburgs reserver ligger og kæmper om nedrykning, men har vundet to ud af tre kampe og kan også få hjælp i dag fra førsteholdet, da der er tale om en hverdagskamp. De er oven i købet bedst på udebane, hvor Augsburg har vundet næsten hver anden kamp. Burghausen ligger lige over midten, men de er uden chance for at nå en oprykningsplads, og bunden er også for langt væk. Selv om værterne godt nok også er i fin form, virker reserverne fra Augsburg som dagens gode chancespil.

Augsburg II vinder kampen

Tyskland Regionalliga, klokken 18:30

Oddset 3,65 er fundet hos Bethard